غوارديولا يواصل “استصغار” محرز وقد يستنجد به أمام لايبزيغ

جماهير السيتي تنتقد المدرب الإسباني وهي غير مقتنعة بتبريراته

يواصل المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، استصغاره للدولي الجزائري رياض محرز، ومعاملته بطريقة غير لائقة من الناحية الفنية، عندما استبعده من المشاركة في لقاء نوتنغهام فوريست، السبت، لأسباب غير مقنعة بالنسبة لأنصار النادي السماوي، الذي هاجموا المدرب الإسباني وانتقدوه بشدة لاستمرار تهميشه لمحرز ومنحه الأفضلية لأسماء أخرى رغم المردود المتواضع التي تقدمه في المباريات.

واكتفى مانشستر سيتي بتعادل مخيّب أمام نوتنغهام فوريست، السبت، في الجولة الـ24 من الدوري الانجليزي الممتاز، ليتراجع “السيتي” بهذه النتيجة إلى المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد (52 نقطة)، خلف المتصدر أرسنال (54 نقطة)، وشهدت المباراة بقاء محرز على دكة البدلاء في قرار أثار حيرة جماهير السيتي والمتابعين، خاصة أن نجم “الخضر” هو أفضل لاعب في الفريق بلغة الأرقام في الفترة الماضية، بدليل اختياره أفضل لاعب في النادي خلال شهري ديسمبر وجانفي، وتألق محرز مع السيتي بشكل لافت للانتباه الشهر الماضي في مباريات الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد على حد سواء، بفضل أدائه المميز؛ إذ شارك في 6 مباريات، سجل خلالها 5 أهداف، بالإضافة إلى تقديمه تمريرتين حاسمتين، (لعب 3 مباريات في “البريميرليغ” سجل خلالها 3 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين)، مسهما بقسط كبير في فوز فريقه بمباريات مهمة أمام خصوم كبار على غرار توتنهام وتشيلسي.

وأرجع متابعون سبب استبعاد غوارديولا لمحرز عن لقاء نوتنغهام إلى ما حدث بينهما خلال مواجهة أرسنال الأربعاء الماضي، حيث رفض قائد المنتخب الوطني مصافحة المدرب الإسباني اعتراضا على استبداله في الدقيقة (61) من اللقاء، ودائما ما تعرف العلاقة بين غوارديولا ومحرز بعد التوترات وذلك طوال المواسم التي لعبها محرز مع السيتي منذ التحاقه بالنادي قادما من ليستر سيتي، في وقت أرجع فيه متابعون قرار مدرب برشلونة السابق إلى رغبته في إراحة محرز، أفضل لاعب في السيتي حاليا، استعدادا لمواجهة ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، أمام لايبزيغ الألماني بملعب الأخير، يوم الأربعاء القادم، وما يعزز هذه الفرضية ما حدث خلال الموسمين الماضيين، حيث انتهج غوارديولا السياسة نفسها، من خلال عدم الاعتماد على محرز في مباريات “البريميرليغ” عشية أي مواجهة في دوري الأبطال، وقد آتى هذا الأمر أكله في الكثير من المرات بعد توهج الدولي الجزائري في مباريات المسابقة القارية، خاصة في الأدوار الإقصائية.

من جهة أخرى، هاجم أنصار المن سيتي بيب غوارديولا في منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وأكدوا بأنه يتعامل بسياسة الكيل بمكيالين مع محرز مقارنة بلاعبين آخرين، مشيرين إلى أنه يختار بعض الأسماء حتى لا تغضب عليه ويتفادى مشاكلها، في صورة البرتغالي برناردو سيلفا الذي اضطر لإشراكه كظهير أيسر حتى يضمن تواجده في التشكيلة الأساسية، رغم تواجد الهولندي ناتان أكي، والدليل أنه حتى إذا أراد القيام بتغيير في هذا الشأن، لا يخرج برناردو سيلفا بل يحوّله للعب في الوسط أو الهجوم، كما حدث في لقاء أرسنال عندما استبدل محرز بالمدافع السويسري أكانجي، وفي لقاء نوتنغهام عندما استبدل فيل فودين بناتان أكي ليبقى اللاعب البرتغالي على أرضية الملعب لكن بأدوار أخرى، وهو ما أثار حفيظة جماهير السيتي التي تعتقد بأن غوارديولا لا يمنح التقدير اللازم بسبب شخصية الأخير المسالمة وغير الصدامية مقارنة بأسماء أخرى في النادي السماوي.