غوارديولا يُعاقب لاعبَين بِسبب الملهى الليلي

عاقب التقني الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لاعبَين، لِسبب انضباطي.

وعُهد عن المدرب غوارديولا أنه صارم، عندما يتعلّق الأمر بِاللوائح الداخلية التي يسنّها للاعبيه.

وتمثّل اسما اللاعبَين في متوسط الميدان فيل فودن، وصانع الألعاب جاك غريليش. بِسبب أنهما ارتادا ملهي ليليا سهرة الـ 14 من ديسمبر الحالي، عقب خوضهما مواجهة فريقهما مانشستر سيتي والضيف نادي ليدز يونايتد، في إطار منافسة البطولة الإنجليزية.

وشارك فودن وغريليش أساسيَين في مواجهة ليدز يونايد، وسجّل كلاهما هدفا، مُساهمَين في فوز بِسباعية نظيفة.

ووفقا لِتقارير صحفية بريطانية صادرة، الأربعاء، فإن المدرب غوارديولا أبدى غضبه لمّا علم بِالأمر، وعاقب فودن وغريليش بِتركهما احتياطيَين في مواجهة نيوكاسل، التي أُقيمت فعّالياتها بعد ظهيرة الأحد الماضي، لِحساب منافسة “البريمرليغ”.

وأضافت أن التقني الإسباني حذّر هاذَين اللاعبَين وبقية زملائهما في فريق “الأزرق السّماوي” من التمادي في “الحماقات” في احتفالات رأس السنة الميلادية.

وتنتظر فريق مانشستر سيتي 3 مقابلات في بطولة إنجلترا، ما بين الـ 26 من ديسمبر الحالي والفاتح من جانفي المقبل.

ومعلوم أن المنافسات المحلية في إنجلترا لا تتوقف عند نهاية السنة الميلادية، بِسبب الرّزنامة المكثّفة التي لا تسمح بِالتأجيلات.