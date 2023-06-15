غوارديولا يُهدي أكثر من 12 مليارا لِمُوظّفي وعمّال “السّيتي”

تنازل مدرب فريق مانشستر سيتي عن مبلغ مالي ضخم، لِمصلحة مُوظّفي وعمّال النادي الإنجليزي.

ورصدت إدارة نادي مانشستر سيتي منحة مالية بِقيمة 875 ألف أورو (أكثر من 12 مليار سنتيم)، وقدّمتها للمدرب غوارديولا. تثمينا لِعمله بعد قيادة الفريق لِإحراز الثلاثية هذا الموسم: لقب البطولة وكأس الإنجليزية وكأس رابطة أبطال أوروبا.

ورفض المدرب غوارديولا استلامها، وأهداها إلى عمّال نادي “الأزرق السّماوي”، على غرار المُوظّفين وأعوان الأمن. كما جاء في تقرير نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الخميس.

ويقبض المدرب جوسيب غوارديولا أجرة سنوية قيمتها 22.7 مليون أورو تمنحها له إدارة نادي مانشستر سيتي، بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2025. هذا دون احتساب المنح وعائدات الإشهار وامتيازات أخرى.