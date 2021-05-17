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غواصات مسيرة للقسام لاستهداف منشآت الغاز الإسرائيلية في المتوسط

الشروق أونلاين
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غواصات مسيرة للقسام لاستهداف منشآت الغاز الإسرائيلية في المتوسط

أورد تقرير تلفزيوني عبري، الأحد، أن حركة حماس “تمتلك غواصات غير مأهولة تعمل بنظام GPS قادرة على حمل مواد متفجرة بزنة 50 كيلوغرام”.

وأضافت قناة “كان” العبرية الرسمية أن جيش الاحتلال الصهيوني تمكن من تدمير بعض هذه الغواصات خلال عملية “حارس الأسوار” المستمرة منذ الإثنين الماضي.

وتابعت: “خلال أيام القتال الحالية، حاولت حماس استهداف منصة غاز إسرائيلية في البحر المتوسط على بعد 20 كم من قطاع غزة بواسطة صواريخ، لكنها أخطأت الهدف، وأوقفت المنصة نشاطها بقرار من وزارة الطاقة”.

وقالت شركة “شيفرون”، التي تشغل منصة الغاز في حقل “تمار” الأربعاء، “إنها أغلقت المنصة وفقا لتعليمات جديدة تلقتها من وزارة الطاقة”.

وكانت “حماس” قد أعلنت الخميس أنها “استهدفت بعددٍ من الطائرات المسيرة من طراز شهاب محلية الصنع، منصة الغاز في عرض البحر قبالة ساحل شمال غزة ظهر الأربعاء”.

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