غواصة الأثرياء وقارب المهاجرين… أوباما يقارن (فيديو)

قارن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما اهتمام الإعلام بمصير غواصة “تيتان” الذين ذهبوا لاكتشاف حطام سفينة التيتانيك مقارنة باهتمام محدود نسبيا بغرق مئات المهاجرين في البحر المتوسط، في حوار له مع قناة “سي أن أن” الأمريكية.

أوباما في لقاءه مع “سي. أن. أن” قال أن مئات المهاجرين الذين ذهبوا بحثا عن حياة أفضل غرقوا دون يهتم بهم أحد، مقارنة بالأثرياء الذين ذهبوا في غواصة لاكتشاف حطام التيتانيك. فاختفاء الغواصة، وعكس غرق المهاجرين قرب سواحل اليونان، تابعته وسائل الإعلام دقيقة بدقيقة.

فقارن باراك أوباما بين الأثرياء الخمسة الذين لقوا حتفهم في غواصة تيتان والـ700 مهاجرا لقوا حتفهم في البحر الأبيض المتوسط. فقال “لدينا تغطية على مدار 24 ساعة. وأنا أفهم ذلك، حول هذه الغواصة، الغواصة التي فقدت الآن بشكل مأساوي في قاع البحر. لكن في الوقت نفسه، هنا، بالقرب من ساحل اليونان، قتل 700 شخص – 700 مهاجر على ما يبدو تم تهريبهم إلى هنا.”

مضيفا أن هذه التغطية التي عرفها الحادثين هي بمثابة مؤشر عن شدة التفاوت التي تعرفه فرض حياة الناس.

الرئيس الأمريكي السابق تحدث أيضا عن الديمقراطية في أمريكا وفي العالم.كما اعتبر في حديثه أنه ما لم يشعر الناس بأمان اقتصادي أكبر، ودون الأخذ بمحمل الجد الحاجة إلى إنشاء فرص، فذلك سيساهم في تقويض الديموقراطية.

فقال أنه لا جدال في أن مجموعة من القوى فرضت ضغوطًا هائلة على الديمقراطية في كل أنحاء العالم. سواء تعلق الأمر بأوربا، الولايات المتحدة الأمريكية، حول البحر المتوسط وفي آسيا.

لكنه قال أنه متفائل “خاصة عندما التقيت بشباب حول العالم، لا يزال هناك إيمان كبير بكرامة وقيمة الأفراد وقدرتهم في تحديد شكل حياتهم. أعتقد أن هذا ما يريده الشباب.”

أما عن الرئيس السابق دونالد ترامب الذي هو مترشح للإنتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة وفي نفس الوقت متابع أمام العدالة. فعلق أوباما “عليه (ترامب) الرد على التهم الموجهة إليه من قبل المدعين العامين، وهذا ما يؤيد الفكرة القائلة أنه لا يوجد أحد فوق القانون”.