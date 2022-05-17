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العالم

غواصة روسية تطلق صواريخ على طائرات إسرائيلية

الشروق أونلاين
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غواصة روسية تطلق صواريخ على طائرات إسرائيلية
أرشيف
تعبيرية

أطلقت غواصة روسية صواريخ على طائرات إسرائيلية قصفت أهدافا في سوريا، حسب ما نقلته “روسيا اليوم” عن صحيفة عبرية.

وقالت الصحيفة إن الحادث وقع يوم الجمعة الماضي، عندما هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي  أهدافا في سوريا.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن “إسرائيل تفحص إن كان ذلك إشارة على تغيير موقف روسيا من حرية تحرّكها العسكري في سوريا”.

وأضافت:”سيتعين على إسرائيل انتظار الهجمات القادمة في سوريا. لفهم ما إذا كان هذا هو الاتجاه حقّا، أو أنّها حالة استثنائية”.

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلات “إف-16” إسرائيلية أطلقت 22 صاروخا على مواقع لمركز البحوث العلمية السورية يوم الجمعة. وأنّه قد تّم التصدي لـ 16 صاروخا منها، من طرف الجيش السوري.

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