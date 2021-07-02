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 غوتيرش: المغرب والبوليساريو رفضا 13 مبعوثا أمميا إلى الصحراء الغربية

الشروق أونلاين
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 غوتيرش: المغرب والبوليساريو رفضا 13 مبعوثا أمميا إلى الصحراء الغربية
أرشيف
ستيفان ديميستورا

قال الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، أن المغرب والبوليساريو رفضا 13 مبعوثا أمميا إلى الصحراء الغربية.

وقال غوتيريش، في مؤتمر صحفي بمدريد ” لقد اقترحنا ثلاثة عشر مبعوثا من قبل دون جدوى، ويجب الإسراع في تعيين المبعوث الأممي للدفع بوتيرة جهود التسوية و بعث مسار المفاوضات”.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، طرفي النزاع في الصحراء الغربية جبهة البوليساريو والمغرب للموافقة على المبعوث المنتظر.

وأضاف الأمين العام لأمم المتحدة قائلا أنه  “يأمل أن يتوصل طرفي النزاع في الصحراء الغربية جبهة البوليساريو والمغرب للموافقة على  مبعوث أممي للملف”  .

وجدد دعوته للطرفين بالقول”فلابد من ان يحظى اي مبعوث بقبول طرفي النزاع لأنه سيعمل من جميع الأطراف لبحث مساع متوقفة”.

واشنطن تطالب المغرب بدعم تعيين مبعوث جديد للصحراء الغربية

طالب بريت ماكغورك كبير مستشاري الرئيس بايدن للشرق الأوسط، من وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة تأييد تعيين مبعوث أممي جديد للصحراء الغربية.

وكشف موقع أكسيوس الإلكتروني أن بريت ماكغورك كبير مستشاري الرئيس بايدن للشرق الأوسط تحدث قبل أيام قليلة عبر الهاتف مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.

وطالب المسؤول الأمريكي وزير الخارجية المغربي “بتأييد تعيين مبعوث أممي جديد للصحراء الغربية من أجل تجديد العملية الدبلوماسية”.

و لايزال تعيين مبعوث أممي للصحراء الغربية متوقفا منذ أزيد من عامين وكان آخر دبلوماسي رشح لتولي المهمة هو الإيطالي السويدي ستيفان دي ميستورا لكن المغرب رفض ترشيحه.

المغرب يرفض تعيين ستيفان دي ميستورا مبعوثا أمميا إلى الصحراء الغربية

رفض النظام المغربي، مجدد خيار الدبلوماسي الايطالي ذي الأصول السويدية، ستيفان دي ميستورا مبعوثا شخصيا للأمين العام للإمم المتحدة  في الصحراء الغربية.

أكد ممثل جبهة البوليساريو لدى الامم المتحدة محمد سيدي عمار لوكالة الأنباء الجزائرية، إن هذا الموقف المغربي المعتاد يأتي في إطار سلسلة من الرفض التي عبر عنها المغرب، فيما يتعلق بالعديد من المرشحين الذين اقترحتهم الامم المتحدة للطرفين من اجل النظر في من يعتلي هذا المنصب الهام.

ولفت الدبلوماسي الصحراوي، الى أن “دولة الاحتلال المغربية لم تعرقل فقط مهمة الامين العام في تعيين مبعوث شخصي جديد للصحراء الغربية انما وضعت عدد من الشروط المسبقة التي تقصي بشكل تعسفي مجموعة من الدول الأعضاء في الامم المتحدة على غرار رفضها لأي مرشح من الدول الاسكندنافية اومن استراليا وكذا النمسا وهولندا وسويسرا”.

وهو الأمر الذي اعتبره سيدي عمار، دليلا لعدم امتلاك الرباط لأي إرادة سياسية لبلوغ حل سلمي للنزاع في الصحراء الغربية, مضيفا بالقول “إن ما يراهن عليه المغرب هو تكريس حالة الجمود ومحاولة فرض الأمر الواقع مع الاستمرار في محاولته لاختيار مبعوث شخصي مصمم خصيصا على مقاسه ويخدم أطروحاته”.

وهنا جدد الدبلوماسي الصحراوي، التذكير بموقف جبهة البوليساريو “الرسمي الرافض رفضا قاطعا للتوجه المغربي”, مجددا “تمسكها بضرورة تعيين مبعوث شخصي جديد يتحلى بكل صفات المصداقية والاستقلالية والنزاهة والحياد”.

ستيفان دي ميستورا.. خيار غوتيريش الجديد في ملف الصحراء الغربية

رشح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الدبلوماسي ستيفان دي ميستورا، لتولي منصب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، حسبما أكده مسؤول صحراوي رفيع المستوى، الجمعة.

وكشف الدبلوماسي الصحراوي البارز، لوكالة الأنباء الجزائرية أن “الأمين العام للأمم المتحدة، اقترح اسم ستافان دي ميستورا على طرفي النزاع ، المغرب وجبهة البوليسارو، وأنه في انتظار رد بخصوص ذلك”.

وفي حال الموافقة على اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة، سيكون الدبلوماسي الإيطالي ذو الأصول السويدية، دي ميستورا، المبعوث الخامس لمنظمة الأمم المتحدة للصحراء الغربية، وسيخلف الألماني هورست كوهلر، الذي استقال من منصبه قبل أكثر من سنتين، لأسباب قال عنها أنها “صحية”.

وقد تعاقب على هذا المنصب قبل رحيل كوهلر، ثلاثة وسطاء هم: الأمريكيان جيمس بيكر، وكريستوفر روس، والهولندي بيتر فان والسون.

ويتمتع دي ميستورا (74 عاما) بمسيرة سياسية ودبلوماسية حافلة على مستوى مختلف وكالات الأمم المتحدة وفي مناطق النزاع، جاوزت ال40 عاما، حيث سبق وأن شغل منصب رئيس بعثات الأمم المتحدة في العراق وأفغانستان.

وآخر منصب شغله، كان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا (2014-2018)، الذي تولى خلاله مهمة تسهيل محادثات السلام بين الأطراف السورية، خلفا للدبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي.

وكانت الأمم المتحدة قد أرجعت فشلها في تعيين مبعوث جديد إلى المنطقة، خلفا لكوهلر، إلى “صعوبة العثور على الشخص المناسب لتولي المهمة”.

وأكد ستيفان دوجاريك، الناطق الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة، في مناسبات سابقة أن البحث عن شخصية مناسبة لتولي منصب مبعوث شخصي أممي إلى الصحراء الغربية، لا يزال متواصلا، وأن سبب تأخر تعيين المبعوث لقرابة السنتين، “ليس بسبب عدم محاولة الأمين العام، بل ذلك يتعلق بشكل خاص بصعوبة العثور على الشخص المناسب لتولي هذه المهمة”.

غير أنه أكد بالمقابل، “تصميم” الأمين العام الأممي، على إيجاد مبعوث شخصي إلى الصحراء الغربية، ومواصلة تحركه بهذا الاتجاه.

ولا زال منصب المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية شاغرا منذ استقالة الألماني هورست كولر، في مايو 2019، بعد أن حقق زخما في مسار العملية السياسية الذي تكلل بانعقاد جولتين من المحادثات المباشرة في جنيف.

ومن جهتها، تؤكد جبهة البوليساريو أن “تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية ليس غاية في حد ذاته، وإنما هو مجرد وسيلة لتيسير عملية سلام محكمة ومحددة زمنيا، تقود إلى ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال بحرية وديمقراطية”.

و قد أظهرت التجارب السابقة، أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، لا يملك مفاتيح الحل بيده، وأنه دون دعم مجلس الأمن الدولي له لا يمكن الوصول إلى حل للقضية، وهو ما تجلي في استقالة المبعوثين السابقين، على غرار السفير الأمريكي الأسبق كريستوفر روس والرئيس الألماني السابق هورست كوهلر.

وتعد الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا محتلة من طرف المغرب منذ عام 1975.

وقد تم إدراج الصحراء الغربية منذ 1963 في قائمة الأقاليم غير المستقلة وبالتالي تطبق عليها اللائحة 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تتضمن إعلان منح الاستقلال للدول والشعوب المستعمرة.

فشل خيار لويس أمادو

ومطلع أفريل 2021، ذكرت مصادر أممية إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد اقترح مواطنه ووزير خارجية البرتغال السابق لويس أمادو، مبعوثا شخصيا له إلى الصحراء الغربية خلفًا للرئيس الألماني هورست كولر الذي استقال من منصبه قبل عامين.

لكن تعيين هذا الدبلوماسي البرتغالي اصطدم برفض جبهة البوليساريو بسبب مواقفه الداعمة للطرح المغربي.

كما كشفت أيضا أنه وبعد محاولته السابقة تعيين رئيس الوزراء الروماني السابق بيتري رومان، الذي رفضه الطرف الصحراوي بسبب بسبب دعمه للطرح المغربي، جاء غوتيريش مجددا بإسم لويس أمادو.

ويعد رهان غوتيريش على لويس أمادو، الذي شغل منصبي وزير الخارجية والدفاع بالبرتغال، فيما يتعلق بالنزاع الصحراوي، محاولة منه لتحريك عجلة المفاوضات بين جبهة البوليساريو والمغرب.

ولويس أمادو هو سياسي برتغالي، ولد في 17 سبتمبر 1953 في لشبون. وكان عضوا في الحزب ونائبا في البرلمان وعين وزيرا للدفاع الوطني بين 12 مارس 2005 و3 جويلية 2006 ثم وزيرا للخارجية بين 3 جويلية 2006 و21 جويلية 2011.

وتتحدث مواقع صحراوية، إن هذا السياسي البرتغالي قد يكون محل تحفظ من جبهة البوليساريو، بسبب تصريحات سابقة له خلال توليه منصب وزير الخارجية البرتغالي، وصفت بانها داعمة للطرح المغربي.
وكانت جبهة البوليساريو قد رفضت نهاية العام الماضي، تعيين الروماني بيتري رومان المقرب من الرباط في هذه المنصب، في حين رفضت السلطات المغربية، من جانبها، ثلاثة أسماء وهم وزراء سابقون في هولندا واستراليا وسويسرا.
وكان المغرب في وقت سابق وضع شروط تعجيزية، حيث عبر عن رفضه تعيين مبعوث خاص من دول الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، فيما تواصل الدولية، على غرار الولايات المتحدة، حيث الأمين العام للأمم المتحدة على الإسراع في تعيين مبعوث خاص للصحراء الغربية.

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التعليقات
17
  • mol babouche

    de quoi s agit il hhhhhhhh

    0
  • dz-man

    المبعوث الأممي الذي يناسب المخزن الخبيث يجب أن يكون من بني صهيون الذي طبّع معه لأنه يعلم جيدا لن يذهب بعيدا ، الإستفتاء سيكون لصالح الصحراويين .

    -102
  • الله مولانا وأمريكا مولاتكم

    الأمم المتحدة كالسراب يحسبه الظمآن ماء فهي لا تفرض قراراتها تحت البند السابع أي استعمال القوة العسكرية إلا على الدول العربية الوطنية الثورية وتجيش الجيوش لتحطيمها وتدميرها أما دول أعراب الخليج ومن لهم علاقة بالكيان الصهيونية والمنبطحين كالمخزن والأردن فلا تفرض عليهم الأمم المتحدة شيئا والدليل السودان لما كان مع فلسطين والمقاومة كان راعيا للإرهاب ولما تخلى عن مبادئه وانبطح لأمريكا وأقام علاقات مع الكيان الصهيوني المغتصب تم سحب اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب. لأن الإرهاب عند أمريكا وأعرابها هم من يدافعون عن تحرير أراضيهم وأعراضهم ويقاومون الاحتلال والصهيونية بينما الإرهاب الحقيقي هو صنيعتهم فأعراب الخليج هم من صنعوا القاعدة وداعش وأحداث 11 سبتمبر 2001 وقطعوا المعارضين إربا إربا بالقنصليات وحطموا الدول الثورية (العراق-سوريا-ليبيا) وفشلوا مع الجزائر بحمد الله وقوته ولكن ما داموا تحت الحذاء الأمريكي فلن تتم محاسبتهم ولن يصيبهم شيء مهما أجرموا ... ونسى المسبحين بحمد أمريكا والمهللين للصهاينة أن الله من ورائهم محيط "وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون". صدق الله العظيم

    -84
  • الهادي

    إلى الذبانة (الواقعي) : بالمناسبة، حدثنا قليلاً عن الرد المغربي الباسل في مسألة سبتة و مليلية ؟

    -123
  • موسطاش

    الجزائر لم تنتظر وسيطاً أممياً ليساعدها في تحرير أراضيها من المحتل الفرنسي، اللي دخل بالقوة لا يخرج إلاّ بالقوة و المخنز لا تنفع معه طريقة غاندي مع الإنجليز ؟

    -136
  • الواقعي

    في المغرب لا يهم من المبعوث ما دام يحترم إرادة الشعب المغربي في إيجاد حل ضمن نطاق الحكم الذاتي. غير هذا، فنادق مراكش سترحب به أيام ثندم سيعود من حيث أتى في انتظار مبعوث جديد. في ذات الآن سيظل المرتزقة تحت أشعة الشمس الحارقة لعقود أخرى في انتظار حل جزائري مستحيل.

    219
  • كريم

    تكلمتم عن المناصب التي تبوأها و لم تذكروا له آي إنجاز!!؟؟

    166
  • Maghribi

    Hhhhhhhhhhhhhhhhhhh

    135
  • معلم

    إذن بهذا المبعوث سيتخلى المغرب عن الصحراء الغربية بسهولة وسيرجعها إلى البوليساريو .وتصبح العيون عاصمة الصحراء دون اراقة الدماء وسيطلب المغرب أن تسامحه الجزائر لكي يفتح الرئيس تبون الحدود لإنقاذ المغرب من المجاعة. شكلوا هذه القطعة دون أن ارتكاب خطأ في النحو والشكل .

    267
  • المذغري

    ولماذا لا يتم تعيين أحمد بن شرقي أو بن بطوش شخصيا فهما تتوفر فيهم كل شروط الحياد التي تطلبها البوليساريو والجزاءر،خاصة ءاذا علمنا أن السقف المسموح به هو الحكم الذاتي ولا شيء غيره.

    282
  • ارض-ارض

    المخزن يخاف من الاستفتاء لانه متأكد من التصويت للاستقلال.

    -238
  • مصطفى

    ماء في الرمل. خلوا اخواننا الصحراوين يرجعون الى ارضهم. 60 عام معانات وحياة قاسية جدا تكفي. لنعقل

    244
  • ديدي

    نعم يا احمد السيد الصادق بوقطاية كما يدل عليه إسمه رجل صادق ونزيه وسيجد حتما حلا لهذا المشكل في ظرف وجيز وهناك شخصية جزائرية أخرى هو الدكتور إسماعيل دبش وآخرون كثر محايدون ومقبولون من الطرفين .

    165
  • Said

    وهل دي ميستورا نجح في اي ملف كان قد عمل عليه هدا الشخص الذي عهد اليه ملف سوريا لم يفعل شيئا ابدا بل كان مجرد بيدق تقدف عواصن العالم من دمشق الى موسكو الى واشنطن ولا غير اما بخصوص العراق فقد كان مبعوثا امريكيا ينفد اوامر البيت الابيض اكيد سيكون دي مستورا من سياح مراكش الجدد

    169
  • سالمة منت محمود

    و اين يمكن العثور على مبعوث محايد؟ و ما دوره ؟ اﻷمور سيءة بالنسبة البوليساريو

    325
  • احمد

    اقترح تعيين الصادق بوقطاية كمبعوث شخصي للامين العام للامم المتحدة فهو مقبول من الطرفين و خاصة المروك لانه محايد

    273
  • كمال

    وهل تريدون أن يكون جزائري أو جنوب إفريقي ولما لامغربي ....الحل الواحد هو الحكم الذاتي لأن المغرب تبث منذ البداية عن حسن نيته في قضية مفتعلة من طرف الجزائر وخاصة بوخروبة

    450

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