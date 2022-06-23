غوتيرش يرشح صبري بوقادوم مبعوثا أمميا إلى ليبيا

كشفت وسائل إعلام ليبية أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أبلغ أعضاء مجلس الأمن الدولي بترشيح وزير الخارجية الجزائري السابق، صبري بوقادوم، لمنصب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وحسب نفس المصادر فإن غوتيريش أعطى مهلة لأعضاء مجلس الأمن للرد على المقترح تنتهي الجمعة 24 جوان.

وأوضحت أن ترشيح بوقادوم جاء بعد التحرك المكثف مع الأمم المتحدة للدفع نحو اختيار مرشح أفريقي لمنصب البعثة الأممية.

وحسبها يتمتع وزير الخارجية الجزائري السابق برصيد دبلوماسي ثري منه منصب ممثل الجزائر لدى الأمم المتحدة بين 2013 و2019، وقبلها سفيرا بعدة دول ومدير مساعد للشؤون السياسية بالأمم المتحدة ونزع السلاح من 1992 إلى 1993.