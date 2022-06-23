غوتيرش يرشح صبري بوقادوم مبعوثا أمميا إلى ليبيا
كشفت وسائل إعلام ليبية أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أبلغ أعضاء مجلس الأمن الدولي بترشيح وزير الخارجية الجزائري السابق، صبري بوقادوم، لمنصب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وحسب نفس المصادر فإن غوتيريش أعطى مهلة لأعضاء مجلس الأمن للرد على المقترح تنتهي الجمعة 24 جوان.
“غوتيريش” يرشح الجزائري “بوقادوم” رئيسا للبعثة الأممية في #ليبيا
للتفاصيل: https://t.co/VCW9QdfDkY pic.twitter.com/PzOQg3bYv9
— شبكة الرائد الإعلامية (@arraedlgplus) June 23, 2022
وأوضحت أن ترشيح بوقادوم جاء بعد التحرك المكثف مع الأمم المتحدة للدفع نحو اختيار مرشح أفريقي لمنصب البعثة الأممية.
وحسبها يتمتع وزير الخارجية الجزائري السابق برصيد دبلوماسي ثري منه منصب ممثل الجزائر لدى الأمم المتحدة بين 2013 و2019، وقبلها سفيرا بعدة دول ومدير مساعد للشؤون السياسية بالأمم المتحدة ونزع السلاح من 1992 إلى 1993.
مصدر لـ«عين ليبيا»: الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يُبلغ أعضاء مجلس الأمن الدولي بترشيح وزير الخارجية الجزائري السابق ومندوب #الجزائر السابق لدى الأمم المتحدة صبري بوقادوم لمنصب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في #ليبيا وسينتظر ردهم قبل يوم غد الجمعة على القرار. pic.twitter.com/HKuzcr8dJ2
— عين ليبيا (@EanLibya) June 23, 2022
رئيس الوفد الدائم لجامعة الدول العربية في الأمم المتحدة، السفير ماجد عبد الفتاح، يقترح في خطاب موجه لمجلس الأمن، تعيين وزير الخارجية الجزائري السابق، صبري بوقادوم، بمنصب رئيس البعثة الأممية في #ليبيا، ضمن التحرك الإفريقي المكثف لتعيين مبعوث خاص في ليبيا. #ليبيا pic.twitter.com/3ulpLTevZi
— ليبيا برس (@libyapress2010) June 23, 2022