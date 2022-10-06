غوتيريش: أشيد بالتزام الجزائر لصالح السلم في مالي

‎‎أشاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش بالجزائر بصفتها رئيسة للوساطة الدولية وهذا نظير التزامها لصالح السلم في مالي.

وقال الأمين العام الأممي في الفقرة 83 لآخر تقرير له حول مالي المقدم إلى مجلس الأمن : “أشيد بالجزائر بصفتها رئيسة الوساطة نظير التزامها لصالح السلم في مالي، وأرحب بنتائج آخر دورة للجنة متابعة الاتفاق”.

يذكرأن لجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر قد عقدت مطلع شهر سبتمبر الفارط اجتماعها رفيع المستوى الـ 6، برئاسة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة.

ودعا المشاركون في هذا الاجتماع إلى تعزيز دعم المجموعة الدولية لمسار استكمال تطبيق اتفاق السلم بمالي.

الأمم المتحدة تؤكد مشاركة غوتيريش في القمة العربية بالجزائر (فيديو)

ويوم 28 سبتمبر 2022، أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة،مشاركة الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بصفة ضيف شرف، في القمة العربية المقبلة التي تحتضنها الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر المقبل، تلبية لدعوة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وفي لقائه مع الصحافة الدولية، أكد السيد دوجاريك، أنه بناء على دعوة من الرئيس تبون، سيتوجه السيد غوتيريش، إلى الجزائر العاصمة للمشاركة كضيف شرف في القمة العربية المقبلة التي اعتبرها “مهمة”.

وتجدر الإشارة، إلى أن غوتيريش سبق وأن أشاد بالدور “الاستثنائي” للجزائر لمساهمتها في التعاون الدولي متعدد الأطراف وكذا بدورها الهام والفعال بقيادة الرئيس تبون، لا سيما من خلال عملها الريادي في عدد من نشاطات الأمم المتحدة للوقاية من النزاعات الدولية وتسويتها.

الأمم المتحدة تكشف عن فحوى محادثات غوتيريش ولعمامرة

ويوم 27 سبتمبر 2022، كشف المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن لقاء الأمين العام اونطونيو غوتيريش مع وزير الخارجية الجزائري، على هامش الجمعية العامة للمنظمة تناول عدة قضايا إقليمية، وفي مقدمتها نزاع الصحراء الغربية، مالي وليبيا.

من جهة أخرى أكد الأمين العام للأمم المتحدة، اونطونيو غوتيريش، حضوره القمة العربية التي تحتضنها الجزائر يومي الفاتح والثاني من نوفمبر المقبل، مشيدا بالمساهمة “الاستثنائية” للجزائر في الدبلوماسية العالمية متعددة الأطراف حسب بيان للخارجية الجزائرية.

وعقب لقائه وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة الذي سلمه رسالة الدعوة الموجهة إليه من قبل الرئيس عبد المجيد تبون لحضور القمة العربية بالجزائر كضيف شرف، أعرب غوتيريش عن “عميق إمتنانه للرئيس مؤكدا تلبيته لدعوته الكريمة وحضوره في أشغال هذا الاستحقاق الذي سيتزامن انعقاده مع الاحتفالات المخلدة للذكرى ال68 لاندلاع ثورة التحرير المجيدة”

وخلال اختتام مشاركته في أشغال الشق رفيع المستوى للدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، عقد وزير الشؤون الخارجية جلسة عمل مع الأمين العام، أنطونيو غوتيريش.

و تم خلال هذه الجلسة، “استعراض علاقات التعاون بين الجزائر والأمم المتحدة وكذا مستجدات الأوضاع دوليا واقليميا، لاسيما الجهود التي تبذلها الجزائر لترقية السلم والاستقرار في كل من ليبيا، مالي ومنطقة الساحل والصحراء، إلى جانب مساعيها الرامية لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وإعادة اطلاق عملية السلام في الشرق الأوسط من خلال احياء مبادرة السلام العربية”.

في هذا السياق “أشاد الأمين العام بالمساهمة “الاستثنائية التي تقدمها الجزائر للأمم المتحدة وللدبلوماسية العالمية متعددة الأطراف، خدمة لأهداف السلم والاستقرار وحل النزاعات بالطرق السلمية وترقية علاقات ودية بين الدول”.

كما ناقش الطرفان “آفاق استكمال مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية على ضوء استئناف جهود الأمم المتحدة تحت قيادة الممثل الشخصي للأمين العام ستافان دي ميستورا، لحمل طرفي النزاع الدولتين العضوين في الاتحاد الافريقي، المملكة المغربية والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، على مواصلة المفاوضات المباشرة بهدف التوصل إلى حل دائم وعادل يقبله الطرفان ويضمن حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير والاستقلال”.

هذا وكان الوزير لعمامرة قد أجرى أيضا محادثات مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، حيث ناقش الطرفان بهذه المناسبة “مواضيع عدة تتعلق بالتعاون والتنسيق بين الجزائر والأمم المتحدة في تنفيذ أجندة 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب مكافحة التغيرات المناخية”.

وقد أعربت أمينة محمد عن “اهتمامها بالبرنامج التنموي الوطني الذي أطلقه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وعن تطلعها لمزيد من التعاون بين الجزائر والأمم المتحدة في هذا المجال”.