غوتيريش: الأمم المتحدة ستعمل “بكل الطرق الممكنة” على توصيل المساعدات إلى المغرب وليبيا

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش يوم الخميس، إن الكوارث الطبيعية في المغرب وليبيا، أودت حياة آلاف الأشخاص، وأثرت على عدد لا يحصى من الأسر والمجتمعات.

وتعهد غوتيريش في تغريدة على منصة “إكس” (تويتر سابقا)، بأن الأمم المتحدة “ستعمل بكل الطرق الممكنة مع شركائها. للمساعدة في توصيل المساعدات الطارئة لضحايا الزلزال في المغرب والفيضانات في ليبيا”.

The heart-wrenching disasters in Morocco & Libya have claimed thousands of lives and affected countless families & communities.

The @UN will work in every way we can with partners to help get emergency assistance to those who so desperately need it.

