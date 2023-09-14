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غوتيريش: الأمم المتحدة ستعمل “بكل الطرق الممكنة” على توصيل المساعدات إلى المغرب وليبيا

محمد عبد المؤمن
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غوتيريش: الأمم المتحدة ستعمل “بكل الطرق الممكنة” على توصيل المساعدات إلى المغرب وليبيا
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أنتونيو غوتيريش

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش يوم الخميس، إن الكوارث الطبيعية في المغرب وليبيا، أودت حياة آلاف الأشخاص، وأثرت على عدد لا يحصى من الأسر والمجتمعات.

وتعهد غوتيريش في تغريدة على منصة “إكس” (تويتر سابقا)، بأن الأمم المتحدة “ستعمل بكل الطرق الممكنة مع شركائها. للمساعدة في توصيل المساعدات الطارئة لضحايا الزلزال في المغرب والفيضانات في ليبيا”.

وأودى زلزال المغرب بحياة ما يزيد عن 2900 شخص، فيما تفوق حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن إعصار “دانيال” المتوسطي في شرق ليبيا عن 5 آلاف قتيل.

المنظمة الدولية للهجرة: أكثر من 30 ألف مشرّدا في درنة الليبية بسبب الإعصار

وتسبّب السيول الناجمة عن إعصار “دانيال” المتوسطي في شرق ليبيا، بتشريد ما يزيد عن 30 ألف شخصا من مساكنهم في درنة وحدها، حسب معطيات المنظمة الدولية للهجرة.

وقالت المنظمة في تحديثها الأخير حول الوضع في ليبيا يوم الأربعاء، إن ما لا يقل عن 30.000 شخص، نزحوا في درنة بسبب عاصفة دانيال.

كما قدّر مكتب المنظمة الدولية في ليبيا، عدد المشرّدين جراء الفيضانات في المدن الأخرى بـ:

  • 3.000 شخص في البيضاء،
  • و1.000 شخص في المخيلي،
  • و2.085 شخصًا ببنغازي.

ولا يزال عدد الذين فقدوا حياتهم في هذه الكارثة غير معروف، تقول المنظمة. لكنه لا يقلّ عن ألفي قتيل، و5 آلاف مفقود، وفق المصدر ذاته.

الصليب الأحمر الدولي: حصيلة ضحايا إعصار “دانيال” في ليبيا قد ترتفع إلى آلاف القتلى

بالإضافة إلى ذلك، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الثلاثاء، مقتل 2000 شخص في ليبيا جراء الفيضانات.

وقال متحدث باسم اللجنة أن هذا الرقم مرشّح للارتفاع إلى الآلاف من القتلى في الأيام المقبلة. بالنظر إلى العدد الكبير للمفقودين في هذه الكارثة.

وتابع المتحدث أن عدد المفقودين بسبب الفيضانات التي ضربت مناطق واسعة في شرق ليبيا، قد وصل إلى 10 آلاف شخص.

من جهة أخرى، نقلت وكالة الأناضول التركية عن عضو في الهلال الأحمر الليبي، أن 2800 قتيل تمّ إحصاءهم جراء السيول التي اجتاحت شرقي البلاد فجر الأحد.

واجتاح الإعصار المتوسطي “دانيال” عدة مناطق شرقي ليبيا، على غرار بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة ودرنة. وتشمل الأرقام المذكورة جميع المدن المنكوبة، يوضح المصدر.

كما كشف المتحدث أن “عدد العالقين الضين تجري عمليات إنقاذهم في المناطق المنكوبة، وصل إلى 7 آلاف عائلة، بالإضافة إلى عدد كبير من المفقودين”.

بالمقابل، أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ التابع لحكومة الوحدة الوطنية بطرابلس، عن تسجيل 47 قتيلا وأكثر من 18 مفقود. في عدد من المدن المتضررة شرقي البلاد باستثناء درنة.

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