غوتيريش بعد استقالة باتيلي: الأمم المتحدة ستواصل دعم العملية السياسية في ليبيا

وافق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الأربعاء، على استقالة ممثله الخاص إلى ليبيا عبد الله باتيلي.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن “غوتيريش أعرب عن شكره لباتيلي، على الجهود التي قدمها من أجل إعادة بناء السلام والاستقرار في ليبيا”.

كما أكد غوتيريش في سياق قبوله استقالة باتيلي، أن الأمم المتحدة ستواصل دعم العملية السياسية الرامية لتنظيم انتخابات في ليبيا.

وأعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي يوم الثلاثاء، عن تقديم استقالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وعيّن باتيلي في منصبه منذ سبتمبر 2022. للعمل على إقناع الأطراف الليبية بالانخراط في عملية سياسية تفضي إلى إجراء الانتخابات وتنهي المراحل الانتقالية في البلاد.

وقبل أن يتولى عدّة وظائف في بعثات أممية مختلفة إلى مالي والغابون وإفريقيا الوسطى ومدغشقر. شغل باتيلي عدّة مناصب وزارية في السنغال.

حيث عمل وزير دولة مكلّفا بالشؤون الأفريقية (2012-2013)، ووزيرا للطاقة (2000-2001)، والبيئة (1993-1998).

كما انتخب عضوا في البرلمان السنغالي عام 1998، ثم برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (2002-2006).