غوتيريش حول غزّة : على الجميع تحمل مسؤولياتهم والتّاريخ سيحكم علينا

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش أنه "بدون تغيير جوهري، فإن سكان غزّة سيتكبّدون وابلاً غير مسبوق من المآسي الإنسانية".

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش أنه “بدون تغيير جوهري، فإن سكان غزّة سيتكبّدون وابلاً غير مسبوق من المآسي الإنسانية”.

وفي بيان تلاه المتحدث باسمه اليوم الجمعة 27 أكتوبر، شدّد غوتيريش أنه “على الجميع تحمل مسؤولياتهم. إنها لحظة الحقيقة، والتاريخ سيحكم علينا”، مشيرا إلى أن “النظام الإنساني في غزة يواجه انهياراً كاملاً، مع عواقب لا يمكن تصوّرها على أكثر من مليوني مدني”.

ليضيف “نظراً للوضع اليائس والمأسوي، لن تتمكن الأمم المتحدة من مواصلة تقديم المساعدات داخل غزة بدون تغيير فوري وجوهري في طريقة تدفق المساعدات”.

الأمين العام للأمم المتحدة قال في بيانه أنه قبل 7 أكتوبر كانت هناك نحو “500 شاحنة تعبر يوميا إلى غزة”. لكن مؤخرا ومع الحصار الإسرائيلي على القطاع الذي جعل الإحتياجات أكبر مما مضى، خصوصا مع القصف المستمر الذي تقوم به القوات الصهيونية لم تدخل سوى 12 شاحنة يوميا.

غوتيريش طالب بالسّماح بدخول المزيد من الشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية للمواطنين الذين يعانون في القطاع، وذلك بتعديل “نظام التحقّق من حركة البضائع عبر معبر رفح”.