غوتيريش: رمضان فرصة لبناء عالم أكثر عدلا (فيديو)
هنأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الأربعاء، مسلمي العالم بحلول شهر رمضان، داعيا إلى الاستلهام من قيم الشهر الفضيل “لبناء عالم أكثر عدلا وإنصافا”.
وقال غوتيريش في مقطع فيديو نشره على تويتر:”أخلص التمنيّات للمسلمين في جميع أنحاء العالم، وهم يستقبلون شهر رمضان المبارك”.
وتابع يقول:”إنه أفضل وقت للاجتماع على روح التفاهم والتراحم”. مضيفا:”دعونا نستمد الإلهام من هذا الشهر المبارك، لنبني عالما أكثر عدلا وإنصافا للجميع”.
وأعلنت معظم الدول العربية والإسلامية دخول شهر رمضان للعام الهجري 1444، بداية من يوم الخميس 23 مارس. في حين تتحرّى دول أخرى على غرار الجزائر، هلال الشهر مساء الأربعاء.
I send my warmest wishes as Muslims around the world begin the holy month of #Ramadan.
This is a time to come together in a spirit of understanding & compassion.
Let us be inspired & build a more just & equitable world for all.
Ramadan Kareem. pic.twitter.com/xJI1pEHlJ0
— António Guterres (@antonioguterres) March 22, 2023