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غوتيريش: رمضان فرصة لبناء عالم أكثر عدلا (فيديو)

الشروق أونلاين
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غوتيريش: رمضان فرصة لبناء عالم أكثر عدلا (فيديو)
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أنتونيو غوتيريش

هنأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الأربعاء، مسلمي العالم بحلول شهر رمضان، داعيا إلى الاستلهام من قيم الشهر الفضيل “لبناء عالم أكثر عدلا وإنصافا”.

وقال غوتيريش في مقطع فيديو نشره على تويتر:”أخلص التمنيّات للمسلمين في جميع أنحاء العالم، وهم يستقبلون شهر رمضان المبارك”.

وتابع يقول:”إنه أفضل وقت للاجتماع على روح التفاهم والتراحم”. مضيفا:”دعونا نستمد الإلهام من هذا الشهر المبارك، لنبني عالما أكثر عدلا وإنصافا للجميع”.

وأعلنت معظم الدول العربية والإسلامية دخول شهر رمضان للعام الهجري 1444، بداية من يوم الخميس 23 مارس. في حين تتحرّى دول أخرى على غرار الجزائر، هلال الشهر مساء الأربعاء.

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