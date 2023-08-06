غوتيريش للرئيس تبون: سنقف إلى جانب الجزائر في هذه المرحلة

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في رسالة تعزية بعث بها إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وقوف الأمم المتحدة اللامشروط إلى جانب الجزائر.

وبعث الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للرئيس تبون، رسالة تعزية عقب الحرائق التي طالت بعض المناطق من الوطن مسببة خسائرا في الأرواح.

وكتب الأمين العام الأممي في رسالة التعزية: “علمت ببالغ الحزن بحرائق الغابات التي خلفت العديد من الضحايا في عدة مناطق من بلدكم وأعرب لكم بهذه المناسبة الأليمة عن تعاطفي مع الضحايا المدنيين والعسكريين وأقاربهم و كذا العائلات التي اضطرت إلى مغادرة منازلها”.

وقال غوتيريش في رسالته “أعرب لكم وللشعب الجزائري عن تعازي الخالصة وأؤكد لكم وقوف الأمم المتحدة اللامشروط إلى جانب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خلال هذه المرحلة الصعبة”.

وأشار إلى أن “هذه الحرائق تعكس النتائج الوخيمة للتغير المناخي مما يستدعي تعزيز الجهود الدولية لمكافحة أسبابه العميقة”.

وخلص الأمين العام الأممي إلى القول: “وإذ أجدد لكم تعازي الخالصة وتضامني الكامل, تتقبلوا مني سيدي الرئيس اسمى عبارات التقدير”.