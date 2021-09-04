غوتيريش: مؤتمر إنساني من أجل أفغانستان في 13 سبتمبر

كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن عزمه عقد مؤتمر إنساني رفيع المستوى من أجل أفغانستان في الـ 13 من سبتمبر الجاري.

وكتب غوتيريش عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن المؤتمر الدولي المزمع ستعقده الأمم المتحدة في جنيف يوم 13 سبتمبر، للمساعدة في تجنب ما وصفه غوتيريش بأنه “كارثة إنسانية تلوح في الأفق”.

وقال غوتيريش: “إن الأطفال والنساء والرجال الأفغان يحتاجون الآن أكثر من أي وقت مضى، إلى الدعم والتضامن من المجتمع الدولي، لذا سأعقد مؤتمرًا إنسانيًا رفيع المستوى لأفغانستان في 13 سبتمبر للدعوة إلى زيادة سريعة في التمويل والوصول الكامل دون عوائق إلى المحتاجين”.

ودعا غوتيريش جميع الأطراف إلى تسهيل الوصول الإنساني الآمن ودون عوائق للإمدادات، قائلا: “نحن بحاجة إلى أن يقف المجتمع الدولي معًا ويدعم الشعب الأفغاني”.

وكانت وكالات إغاثة دولية قد أكدت أن العديد من الأفغان يكافحون لإطعام عائلاتهم وسط جفاف شديد، قبل أن يستولي مقاتلو طالبان على السلطة الشهر الماضي، وقد يواجه الملايين الآن المجاعة مع عزلة الدولة وانهيار الاقتصاد.