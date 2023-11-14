غوتيريش منزعج من استهداف الإحتلال لمستشفيات غزة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة للوقف الفوري لإطلاق النار :

الأمين العام للأمم المتحدة دعا "باسم الإنسانية" إلى الوقف الإنساني الفوري لإطلاق النار.

في تعليق له على تعرض المستشفيات الفلسطينية في غزة للقصف والحصار من طرف قوات الإحتلال، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن “انزعاجه البالغ” بشأن “الوضع المروع والخسارة الكبيرة في الأرواح” في عدد من المستشفيات في قطاع غزة.

غوتيريش دعا “باسم الإنسانية” إلى الوقف الإنساني الفوري لإطلاق النار.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن جميع المستشفيات في مدينة غزة وشمال القطاع توقفت عن العمل اعتبارا من أمس، الاثنين 13 نوفمبر، وهذا بسبب انقطاع الكهرباء وشح المواد الطبية والأكسجين والغذاء والماء.

كما يفاقم ذلك الوضع، القصف الذي تتعرض له هذه المرافق الصحية والقتال في محيطها الذي يفرضه الإحتلال.

وذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن المستشفى الأهلي في مدينة غزة، الذي يوجد به حاليا أكثر من 500 مريض، هو المنشأة الطبية الوحيدة القادرة على استقبال المرضى بالمنطقة في ظل زيادة التحديات وشح الإمدادات.

كما شدد المتحدث على أن المستشفيات والعاملين الطبيين يتمتعون بالحماية وفق القانون الدولي الإنساني، ويتعين على جميع أطراف الصراع ضمان حمايتهم.

وقال إن أي عمليات قتالية داخل أو حول المستشفيات يجب أن تلتزم بحماية المرضى والعاملين الصحيين وغيرهم من المدنيين وتجنيب تعريضهم للخطر.