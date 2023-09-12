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العالم

غوتيريش يؤكد التزام الأمم المتحدة بحقّ الشعب الصحراوي في تقرير المصير

الشروق أونلاين
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غوتيريش يؤكد التزام الأمم المتحدة بحقّ الشعب الصحراوي في تقرير المصير
ح.م
غوتيريش مع غالي

 أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، التزام الأمم المتحدة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. وبمواصلة العمل من أجل تحقيقه طبقا لقرارات الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع غوتيريش مع الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي يوم الثلاثاء، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. حسب ما نقلته وكالة الأنباء الصحراوية (واص).

وأعرب غوتيريش بالمناسبة عن “أمله في أن تنجح جهود مبعوثه الشخصي للصحراء الغربية، في التعجيل بحلّ هذا النزاع الذي عمر طويلاً”، على حدّ تعبيره.

من جهته، ذكر غالي “بالظروف التي قادت إلى موافقة طرفي النزاع، وهما جبهة البوليزاريو والمملكة المغربية، على خطة التسوية الأممية الإفريقية لسنة 1991”.

“وقد صادق مجلس الأمن بالإجماع على هذه الخطة. بهدف تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال ككل الشعوب والبلدان المستعمَرة”، تضيف “واص”.

“وشدد الرئيس غالي على رفض الطرف الصحراوي لصمت الأمم المتحدة حيال ما تقوم به دولة الاحتلال من ممارسات خطيرة واستفزازية في الأرضي الصحراوية المحتلة”.

قبل أن يدعو الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى “ضرورة تسمية الأشياء بمسمياتها. وتحميل دولة الاحتلال كامل المسؤولية عن خرق ونسف وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020”.

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