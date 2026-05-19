-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم
أسفر عن مقتل 3 أشخاص

غوتيريش يدعو إلى إجراء تحقيق شامل حول الهجوم على مسجد في كاليفورنيا الأمريكية

الشروق أونلاين
  • 108
  • 0
غوتيريش يدعو إلى إجراء تحقيق شامل حول الهجوم على مسجد في كاليفورنيا الأمريكية
ح.م
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الثلاثاء، بشدّة، الهجوم الذي استهدف مسجدا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية أمس الاثنين. وأسفر عن مقتل 3 أشخاص.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي بنيويورك، إن الأمين العام “يجدّد أن الهجمات على دور العبادة تعد أعمالا شنيعة للغاية”.

كما شدّد غوتيريش على لسان المتحدث باسمه، على “الحاجة الماسّة لمواجهة الكراهية والتعصب بجميع أشكالهما”.

وأعرب الأمين العام الأممي أيضا عن “خالص تعازيه لأسر الضحايا، وتضامنه مع الجالية المسلمة”. قبل أن يدعو إلى “إجراء تحقيق شامل في ملابسات هذا الهجوم”.

مقالات ذات صلة
هكذا رد الجيش الإيراني على تهديدات ترامب!

هكذا رد الجيش الإيراني على تهديدات ترامب!

“هدوء ما قبل العاصفة”.. ترامب يربك المشهد بمنشور مفاجئ عن إيران

“هدوء ما قبل العاصفة”.. ترامب يربك المشهد بمنشور مفاجئ عن إيران

القدرات الصاروخية لإيران.. هذا ما تقوله استخبارات الناتو!

القدرات الصاروخية لإيران.. هذا ما تقوله استخبارات الناتو!

الجزائر تدين “بشدّة” محاولة استهداف الأراضي السعودية بطائرات مسيّرة

الجزائر تدين “بشدّة” محاولة استهداف الأراضي السعودية بطائرات مسيّرة

“قمة منتدى الهند-أفريقيا 2026”.. ربط القارات وبناء المستقبل

“قمة منتدى الهند-أفريقيا 2026”.. ربط القارات وبناء المستقبل

إيران تردّ على أحدث مقترح أمريكي لإنهاء الحرب.. وهذا تعليق ترامب!

إيران تردّ على أحدث مقترح أمريكي لإنهاء الحرب.. وهذا تعليق ترامب!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد