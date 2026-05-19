غوتيريش يدعو إلى إجراء تحقيق شامل حول الهجوم على مسجد في كاليفورنيا الأمريكية

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الثلاثاء، بشدّة، الهجوم الذي استهدف مسجدا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية أمس الاثنين. وأسفر عن مقتل 3 أشخاص.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي بنيويورك، إن الأمين العام “يجدّد أن الهجمات على دور العبادة تعد أعمالا شنيعة للغاية”.

كما شدّد غوتيريش على لسان المتحدث باسمه، على “الحاجة الماسّة لمواجهة الكراهية والتعصب بجميع أشكالهما”.

وأعرب الأمين العام الأممي أيضا عن “خالص تعازيه لأسر الضحايا، وتضامنه مع الجالية المسلمة”. قبل أن يدعو إلى “إجراء تحقيق شامل في ملابسات هذا الهجوم”.