غوتيريش يدعو لإسكات الأسلحة احتراما لرمضان

ناشد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، احترام روح شهر رمضان المبارك بإسكات الأسلحة في غزة والسودان، مشددا على أن الوقت قد حان لإحلال السلام.

وفي تصريحات صحفية نقلها موقع الأمم المتحدة قال غوتيريش “رغم بدء شهر رمضان، يستمر القتل والقصف وسفك الدماء في غزة.”

الأمين العام الأممي ناشد احترام روح شهر رمضان بإسكات الأسلحة وإزالة جميع العقبات لضمان توصيل المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة بالسرعة والنطاق الضروريين.

وقال غوتيريش “شهدنا شهرا بعد شهر قتل المدنيين وحدوث دمار، على مستوى غير مسبوق خلال كل سنوات عملي أمينا عاما للأمم المتحدة. وفي نفس الوقت تأتي المساعدات المنقذة للحياة للفلسطينيين بكميات قليلة للغاية، إنْ جاءت أصلا”.

كما حذر الأمين العام من عواقب التهديد بشن هجوم على رفح والذي قد يدفع بأهل غزة إلى أعماق جديدة في الجحيم. وقال إن المدنيين اليائسين بحاجة إلى العمل الفوري.

أنطونيو غوتيريش نادى كذلك لوقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان وقال “في غزة والسودان، وخارجهما، حان الوقت لإحلال السلام. أدعو القادة السياسيين والدينيين والمجتمعيين في كل مكان إلى فعل كل ما بوسعهم لجعل هذه الفترة المقدسة، وقتا للتعاطف والعمل والسلام”.