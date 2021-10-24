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غوتيريش يستقبل ممثل الجزائر لدى الأمم المتحدة

الشروق أونلاين
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غوتيريش يستقبل ممثل الجزائر لدى الأمم المتحدة
غوتيريش والسفير سفيان ميموني

استقبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأحد، ممثل الجزائر الدائم بالمنظمة سفيان ميموني.

وأوضحت البعثة الجزائرية في الأمم المتحدة أن السفير ميموني قدم، الأحد، خلال استقباله من طرف الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش في إطار زيارة وداع في ختام مهمته، “الشكر للأمين العام للأمم المتحدة لدعمه له في أداء مهمته”، مجددا التزام الجزائر بمرافقة المنظمة في كل الجهود الهادفة إلى تحسين عملها.

كما ذكرت البعثة أن غوتيريش “حيا جودة التعاون القائم بين الجزائر والأمم المتحدة، و ثمن دور الجزائر في ترقية السلام و الاستقرار في افريقيا”.

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