غوتيريش يشيد بالدور الإيجابي للجزائر في محيطها الإقليمي

في ختام المهمة التي يقوم بها في نيويورك، استقبل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف يوم الأربعاء، من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وحسب بيان للوزارة، فقد جدّد عطاف لغوتيريش “تقدير ودعم الجزائر لجهوده الرامية لوضع حدّ للعدوان الغاشم، وللمأساة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة المحاصر”.

كما شكل اللقاء “فرصة لاستعراض تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ومستجدات الأزمات في كل من ليبيا ومنطقة الساحل الصحراوي. إلى جانب قضية الصحراء الغربية”.

من جانبه، أشاد الأمين العام بـ”الدور الإيجابي الذي تضطلع به الجزائر في محيطها الإقليمي. وبمساهمتها كعضو بمجلس الأمن، في الدفع لإيجاد حلول سلمية لكل هذه الأزمات”.

كما حمَّل غوتيريش الوزير عطاف “نقل تحياته وتقديره لرئيس الجمهورية. معربا عن تطلعه لتجدد اللقاء به”، يضيف ذات البيان.

وحلّ وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مساء الإثنين بنيويورك. للمشاركة في اجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن حول القضية الفلسطينية هذا الثلاثاء.

ونوّه بيان لوزارة الشؤون الخارجية بأن الجزائر ستشارك في هذا الاجتماع، باعتبارها العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن.

“ويأتي الاجتماع في إطار الجهود والمساعي الرامية إلى تكثيف الضغط، من أجل الوصول إلى إقرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وردع العدوان الإسرائيلي”، يضيف البيان.