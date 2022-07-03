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غوتيريش يشيد بدور الجزائر في تسوية النزاعات الدولية

الشروق أونلاين
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غوتيريش يشيد بدور الجزائر في تسوية النزاعات الدولية
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الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

بعث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، السبت، رسالة تهنئة الى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمناسبة الذكرى الستين لعيد الاستقلال أشاد فيها بدور الجزائر الهام في تسوية النزاعات الدولية.

ونقل الأمين العام للأمم المتحدة في رسالة التهنئة الى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمناسبة الذكرى الستين لعيد الاستقلال المجيد، “تمنياته للسيد الرئيس وللشعب الجزائري بنجاح احتفالات هذه الذكرى الخالدة”.

كما أشار الأمين العام الأمم المتحدة في رسالته “الى الدور الهام والنشط التي لعبته الجزائر، ولا تزال تلعبه، في الأمم المتحدة بما في ذلك قيادة بعض جهود الامم المتحدة من أجل منع النزاعات الدولية وتسويتها”.

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