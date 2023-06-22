غوتيريش يعبر عن إرادته في التعاون المباشر مع الجزائر

عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن إرادته بالتعاون المباشر مع الجزائر وهذا في تهنئة بعث بها إلى الرئيس تبون بمناسبة انتخاب الجزائر عضوا غير دائم في مجلس الأمن.

وأعرب غوتيريش، في رسالة وجهها إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عن تهانيه الحارة بمناسبة انتخاب الجزائر بمجلس الأمن.

وأكد أنطونيو غوتيريش في رسالته أن “هذا التميز يشهد على الجهود الكبيرة التي تبذلها الجزائر من أجل السلام والأمن في المنطقة وعلى المستوى الدولي”.

وشكر الأمين العام رئيس الجمهورية على الالتزام القوي الذي أعرب عنه، في حواراته السابقة معه، لصالح التعاون الدولي والحل السلمي للنزاعات.

وأضاف “أنه في الوقت الذي تستعد فيه بلادك لتولي المسؤولية وهذا الدور المهم الجديد، إنني أحيي تمسك الجزائر المستمر بمبادئ وقيم ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك التزامها العميق والثابت بالعمل متعدد الأطراف”.

ويختتم رسالته بالقول: “ليس لدي شك في أن جهودكم من أجل عالم أكثر سلاما ستساهم في صياغة ردود فعالة وتنفيذ إجراءات ملموسة قادرة على مواجهة التحديات المعقدة التي نواجهها”.

“وتأتي رسالة الأمين العام للأمم المتحدة بعد الرسالة التي وجهها إليه عبد المجيد تبون تتضمن الخطوط الكبرى للأولويات الرئيسية للجزائر داخل مجلس الأمن وبعد استعداد رئيس الجمهورية لبذل الجهود من أجل الوساطة في النزاع في أوكرانيا“، يضيف بيان الرئاسة.