غوتيريش يعبر عن اعجابه برؤية الرئيس تبون الشاملة للقضايا الدولية

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن اعجابه برؤية رئيس الجمهورية الشاملة للشؤون العالمية.

وأشاد غوتيريش خلال لقائه بالمندوب الدائم للجزائر لدى الهيئة بمناسبة انتهاء مهامه نذير العرباوي، بالعلاقات المتميزة القائمة بين الجزائر والمنظمة الأممية التي اعتبرها نموذجية.

كما حمل غوتيريش العرباوي نقل تحياته الشخصية الحارة إلى الرئيس تبون، معربا عن إعجابه برؤية الرئيس الشاملة للقضايا الدولية.

وأضاف غوتيريش أن “مثل هذا الإلمام بالشؤون الدولية أصبح نادرا”، مستذكرا المناقشات العميقة التي أجراها مع رئيس الجمهورية على هامش مشاركته في القمة العربية.

كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، عن ترحيبه بالتزام رئيس الجمهورية الدائم ودوره في تعزيز السلم والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتطرقت المحادثات أيضا، إلى القضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها قضية الصحراء الغربية، فضلا عن الأزمة الليبية وكذلك الوضع في منطقة الساحل وخاصة في مالي.

وفي هذا الصدد، رحب الأمين العام للأمم المتحدة، بجهود الجزائر وموقفها المبدئي لتسوية سريعة وشاملة ودائمة لهذه الأزمات.