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سيكون رئيسا لبعثة المينورسو

غوتيريش يعين الروسي ألكسندر إيفانكو ممثله الخاص في الصحراء الغربية

الشروق أونلاين
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غوتيريش يعين الروسي ألكسندر إيفانكو ممثله الخاص في الصحراء الغربية

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش،اليوم الجمعة، تعيين الروسي ألكسندر إيفانكو،ممثله الخاص في الصحراء الغربية ورئيسا لبعثة المينورسو.

وذكر بيان للأمم المتحد أن إيفانكو سبق وشغل منصب رئيس أركان بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية منذ عام 2009 ، وله أكثر من 30 عاما من الخبرة في الشؤون الدولية وحفظ السلام والصحافة.

ويخلف الروسي ألكسندر إيفانكو، الكندي كولين ستيوارت، في هذه المهمة.

كما شغل إيفانكو سابقا منصب مدير الإعلام لبعثة الأمم المتحدة في كوسوفو (2006-2009) ومتحدثا باسم الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك (1994-1998).

وبدأ إيفانكو حياته المهنية في الصحافة،حيث عمل كمراسل لإحدى الصحف الروسية في أفغانستان والولايات المتحدة، كما شغل منصب كبير مستشاري الممثل المعني بحرية وسائل الإعلام في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (1998-2005)،وهو حاصل على درجة الماجستير مع مرتبة الشرف في الصحافة من جامعة موسكو الحكومية.

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