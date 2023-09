غوتيريش يُحذر.. “الإنهيار المناخي بدأ”

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، إن “الانهيار المناخي قد بدأ”، معلقا على إعلان مرصد كوبرنيكوس أن صيف نصف الكرة الأرضية الشمالي كان الأكثر حراً على الإطلاق.

وأضاف غوتيريش: “إن مناخنا ينهار بشكل أسرع مما يمكننا مواجهته، حيث تضرب الظواهر الجوية المتطرفة كل ركن من أركان الكوكب”، مذكرا كيف “حذر العلماء منذ فترة طويلة من عواقب اعتمادنا على الوقود الأحفوري.”

وأعلن مرصد كوبرنيكوس الأوروبي، الأربعاء، أن صيف (جوان- جويلية – أوت) شهد أعلى متوسط ​​لدرجات الحرارة العالمية تم قياسه على الإطلاق، ومن المحتمل أن يكون عام 2023 هو العام الأكثر سخونة في التاريخ.

Earth had the hottest three-month period on record, with unprecedented sea surface temperatures and extreme weather.

