غوراديولا يعلّق على فضيحة ووكر ويحذر لاعبيه

علّق مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، على فضيحة لاعبه كايل ووكر، ووجه تحذيرا للاعبيه.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي مساء الجمعة: “هذه قضية خاصة، نحن نحلها داخليا، هذا ليس المكان المناسب للحديث عن وضع خاص”.

ووجه مدرب مانشستر سيتي تحذيرا للاعبين الشباب حول الطريقة التي يجب أن يتصرفوا بها أثناء التنقل، وقال: “إنهم يعرفون ذلك، عندما تفتح الباب في المنزل، عليك أن تعرف أنه سيتم تصويرك، هذا جزء من المجتمع”.

وقررت الشرطة البريطانية فتح تحقيق خاص بالقضية، بعدما كشفت تقارير صحفية مساء الأربعاء، تورط ووكر في قضية أخلاقية، بعد قيامه بتصرفات، التقطها كاميرات المراقبة في ملهى ليلي.