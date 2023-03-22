غوركوف: المال ومواقع التواصل جفّفا منابع الشغف بِرياضة كرة القدم

عاد الناخب الوطني الأسبق كريستيان غوركوف إلى الواجهة الإعلامية، بعد أن توارى عن الأنظار عقب اعتزاله مهنة التدريب.

وابتعد كريستيان غوركوف (67 سنة) عن نشاط التدريب والساحة الإعلامية منذ ديسمبر 2020، تاريخ إقالته من الإشراف على فريق نانت الفرنسي.

وقال غوركوف إنّه لا يُشاهد كثيرا المقابلات التي تُجرى هذه الأيّام. وأضاف في أحدث تصريحات إعلامية أدلى بها لِإذاعة “آر آم سي” الفرنسية، أن الشغف في رياضة كرة القدم بدأ يقلّ تدريجيا، مقابل طغيان النّزعة المالية.

وتأسّف غوركوف لِكون مدربو الفترة الرّاهنة تحت رحمة مسؤولي أندية مهووسين بِحصد النتائج الفورية، وأيّ أن تعثّر سيكون مُرادفا لِإنهاء مهامهم.

واستدلّ غوكوف بِفترة تدريبه لِفريق لوريون الفرنسي لِمدّة 11 سنة متتالية (2003-2014)، وقال إنّها حقيقة لا تُصدّق في الوقت الحالي.

ولا يقتصر الأمر على رؤساء الأندية، بل يشمل اللاعبين والمُشجّعين، الذين تغيّرت نظرتهم إلى رياضة كرة القدم. يقول كريستيان غوركوف، الذي تطرّق أيضا إلى مواقع التواصل الاجتماعي ومساهمتها السّلبية في امتصاص الشغف بِاللّعبة الأكثر شعبية في العالم.