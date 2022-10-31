غوغل تحذر من 16 تطبيقا تمثل خطرا على الهواتف

حذرت تقارير تقنية مستخدمي هواتف وأجهزة الأندرويد من انتشار عدد من التطبيقات الخبيثة، والتي تم حظرها مؤخراً على متجر قوقل بلاي الإلكتروني.

ووفقاً لما جاء في التقارير، فقد قام أكثر من 20 مليون مستخدم أندرويد بتنزيل 16 تطبيقاً من متجر قوقل بلاي، دون أن يدركوا أنها تخفي بداخبها برمجيات ضارة.

وأوضحت التقارير أن هذه التطبيقات الشائعة تحتوي على برمجيات خبيثة اسمها Clicker، والتي يقوم المحتالون عبر شبكة الإنترنت باستغلالها من أجل الحصول على عائدات إعلانات غير قانونية.

وتتميز هذه البرمجيات الضارة بأنها تعمل في الخلفية، وتقوم باستنزاف موارد الهاتف أو الجهاز الذكي وارتفاع درجة حرارته، مما يؤدي إلى انخفاض أدائه، ونفاذ بطاريته بشكل أسرع مما يجب، إلى جانب أنها تستهلك كمية عالية من البيانات.

وقد نجح خبراء في الأمن السيبراني في اكتشاف هذه التطبيقات الضارة، والتي تم تنزيل أحدها أكثر من 10 ملايين مرة، وأبلغوا شركة قوقل بهذا الأمر، لتقوم هي لاحقاً بحذفها من متجرها قوقل بلاي.

ولفتت التقارير إلى أنه على الرغم من حذف هذه التطبيقات من المتجر الإلكتروني، إلا أنها لا زالت موجودة على ملايين أجهزة وهواتف الأندرويد، لذلك من الضروري على المستخدمين القيام بحذفها فوراً من على هواتفهم وأجهزتهم الذكية.

وكانت التطبيقات الضارة الأكثر شيوعاً التي تحتوي على برنامج Clicker الخبيث، هي: High-Speed Camera، DxClean، Flashlight+، K-Dictionary، Image Vault.

ووجه الخبراء عدة نصائح للمستخدمين حول كيفية البقاء آمنين على شبكة الإنترنت، حيث نصحوا بعدك تثبيت التطبيقات التي لا يحتاج إليها المستخدم، وبتوخي الحذر من التطبيقات التي تحتوي على عدد كبير من التنزيلات، مع تعليقات قليلة أو معدومة.

كما أوصوا بالحذر من التطبيقات التي تطلب أذونات خاصة، أو تطلب الوصول إلى أذونات لا علاقة لها بالوظيفة المعلن عنها.