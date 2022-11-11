غوغل تحول حياة تاجر جزائري ببريطانيا إلى جحيم

تفاجأ صاحب مطعم جزائري في لندن، بالكم الهائل من الاتصالات التي يتلقاها يوميا من بريطانيين يعتقدون أن رقمه يعود لشركة “غوغل”.

ويتلقى الجزائري جمال آيت إيدير الذي يمتلك مطعما في بريطانيا أكثر من 300 مكالمة في اليوم من أشخاص يعتقدون أنه هاتف غوغل الرسمي في المملكة.

وفي حديث له مع صحيفة “ذ صن” البريطانية قال جمال إن حياته اليومية ونشاطه المهني انقلب بسبب استقباله لوابل من الاتصالات يوميا.

وأوضح صاحب المطعم الجزائري أنه لا يستطيع غلق هاتفه لأنه يخاطر بفقدان حجوزات الطاولات في مطعمه الذي يقع في بريكستون، جنوب لندن.

ويعود أصل المشكل إلى ادراج رقم جمال بالخطأ في محرك البحث لغوغل، فبمجرد البرحث عن كيفية الاتصال بالشركة في بريطانيا يتم ايجاد رقمه، الأمرالذي وعدت غوغل بحله في القريب.

ويعتقد الرجل البالغ من العمر 51 عامًا أن ذلك قد يكون بسبب تطوعه في دراسة حالة أعمال “غوغل” قبل عامين.