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غوغل تطرح تطبيق “جيميناي” للذكاء الاصطناعي

الشروق أونلاين
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غوغل تطرح تطبيق “جيميناي” للذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة “غوغل”، الخميس، إطلاق نسخة جديدة من تطبيقها “بارد” المخصص للهواتف الذكية والقائم على الذكاء الاصطناعي التوليدي، أطلقت عليها اسم “جيميناي”.

وأوضحت الشركة في بيان أن التطبيق الجديد الذي سيكون قابلا للتنزيل على نظام “أندرويد” ويمكن استخدامه بواسطة تطبيق “غوغل” على نظام “آي أو إس” “آبل”.

ويعد التطبيق خطوة أولى مهمة في تصميم برنامج مساعد حقيقي قائم على الذكاء الاصطناعي يتيح عدد من وظائف مساعد غوغل الصوتي، من بينها إجراء المكالمات أو التحكم بالأجهزة الذكية.

ويتوفر “جيميناي” اعتبارا من اليوم في الولايات المتحدة وسيصبح متاحا للاستخدام بدءا من الأسبوع المقبل في مزيد من الدول باللغات الإنغليزية واليابانية والكورية .

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