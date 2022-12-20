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غوغل تطلق خدمة تسهيل قراءة وصفات الأطباء (فيديو)

الشروق أونلاين
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غوغل تطلق خدمة تسهيل قراءة وصفات الأطباء (فيديو)
The Economic Times
شرح خدمة قراءة الوصفات الطبية

أعلنت شركة غوغل عن إطلاق خدمة جديدة تتمثل في تسهيل قراءة وصفات الأطباء، وذلك لمساعدة الصيادلة على فهم الخط غير الواضح.

وأوضحت غوغل خلال حدث خاص أقامته في الهند أن هذه الميزة، التي ستُطرح في خدمة غوغل لنز Google Lens التابعة لها، ستسمح للمستخدمين إما بالتقاط صورة للوصفة الطبية أو تحميل واحدة من مكتبة الصور. وفور معالجة الصورة، يكتشف التطبيق الأدوية المذكورة في الوصفة ويسلط الضوء عليها.

وقالت الشركة في بيان: “ستكون هذه التقنية مساعدة لرقمنة المستندات الطبية المكتوبة بخط اليد من خلال تعزيز عدد الأشخاص الذي يعملون عليها، مثل: الصيادلة، ولكن لن يُتّخذ أي قرار بناءً على المخرجات التي توفرها هذه التقنية فقط”.

ولم تكشف غوغل عن موعد إطلاق الميزة الجديدة لعموم المستخدمين، لكنها أشارت إلى أن الهند لديها أكبر عدد من مستخدمي غوغل لنز في العالم. مع الإشارة إلى أن Google for India هو الحدث السنوي للشركة في دول جنوب آسيا، حيث يعرض العشرات من التطورات الجديدة.

وقالت الشركة أيضًا إنها تعمل على نموذج واحد موحد لتغطية أكثر من 100 لغة هندية لكل من الكلام والنص لتمكين الملايين من مستخدمي الإنترنت الجدد في الهند.

وتعد الهند سوقًا رئيسيًا لشركة غوغل، حيث يوجد أكثر من نصف مليار مستخدم في البلاد. ولكنها كانت أيضًا واحدة من أصعب الأعوام بالنسبة للشركة في السوق الجنوب آسيوي، حيث عُوقبت مرتين من قبل منظم مكافحة الاحتكار في الهند في الأشهر الأخيرة.

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