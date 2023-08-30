غوغل تطلق ميزة التدقيق اللغوي للنصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة غوغل عن توفر ميزة التدقيق اللغوي باستخدام الذكاء الاصطناعي للنصوص في تطبيق “غوغل دوكس”.

وأوضحت الشركة في بيان، أن الميزة الجديدة تمثل الجيل القادم من اقتراحات الكتابة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

وتقوم الميزة بإجراء التدقيق الإملائي والنحوي للنصوص داخل المستندات، بالإضافة إلى تقديم اقتراحات لتحسين الكتابة وجعلها أكثر إيجازا ووضوحا.

كما تساهم الميزة الجديدة في تحسين صياغة النصوص، عبر توفير توصيات لتقسيم الجمل المعقدة لجعلها أكثر قابلية للقراءة.

وتهدف هذه الميزة إلى مساعدة المستخدمين على كتابة محتوى ذو جودة عالية، بسهولة وسرعة داخل مستندات غوغل، باستخدام قدرات الذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع أن تكون ميزة التدقيق اللغوي متاحة كجزء من ميزة المساعد الذكي “Duet AI” لمستخدمي باقة “Google Workspace”.