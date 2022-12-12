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غوغل تطلق ميزة جديدة في متصفّح “كروم” للتخلّص من كلمات المرور

الشروق أونلاين
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غوغل تطلق ميزة جديدة في متصفّح “كروم” للتخلّص من كلمات المرور
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غوغل كروم

أعلنت غوغل عن إطلاق تحديث جديد لمتصفّح كروم، بحيث يتضمن ميزة جديدة، ستغني المستخدمين عن الحاجة إلى كلمات المرور.

وتتمثل هذه الميزة في استخدام ما تسمّيه غوغل مفاتيح المرور (Passkeys)، بدلا من كلمات المرور التقليدية، للولوج إلى الحسابات الشخصية على مختلف المواقع والتطبيقات.

وتتيح مفاتيح المرور الجديدة هذه، إمكانية تسجيل الدخول إلى المواقع والمنصات المختلفة،  باستخدام بصمات الوجه والأصبع.

وقالت غوغل إن متصفّح كروم سيقترح على المستخدم تسجيل “مفاتيح المرور” لتسهيل دخوله لحسابه بشكل أكثر قوة وأمانا. بدلا من كلمات المرور القديمة.

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