جديد غوغل: روبوت الذكاء الاصطناعي “Bard” يتحدّث العربية

يفهم أسئلة المستخدمين باللهجة الجزائرية

في أكبر عملية توسّع منذ إطلاقه، أصبح روبوت المحادثة باستخدام الذكاء الاصطناعي التابع لغوغل “Bard” قادرا على توليد النصوص بـ40 لغة بينها العربية.

وقالت غوغل في مدونتها يوم الخميس، إن Bard سيتمكّن من فهم أسئلة المستخدمين بأكثر من 16 لهجة عربية. ولكنه سيردّ دائمًا باستخدام العربية الفصحى.

كما يفهم الروبوت الطلبات والأسئلة التي تتضمن كلمات باللغة العربية ولغة أخرى في نفس الوقت، أو ما يعرف بالتناوب اللغوي.

وستظهر واجهة المستخدم بشكل يدعم الكتابة من اليمين إلى اليسار. إلى جانب إضافة مجموعة من الميزات الجديدة لتحسين أداء “Bard” بمختلف اللغات.

ومن بين هذه الميزات، إمكانية الاستماع إلى قراءة صوتية لردود الروبوت بجميع اللغات الـ40 المعتمدة في الوقت الحالي، على غرار العربية.

وإذا أردت معرفة المزيد عن صورة معيّنة، أو أفكارًا لكتابة نص يتعلّق بالصورة، فما عليك سوى تحميلها عند كتابة سؤالك، وسيعمل “Bard” على تحليلها لمساعدتك، تضيف غوغل.