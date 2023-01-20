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غوغل تعلن عن قرار بتسريح 12 ألف عامل عبر العالم

الشروق أونلاين
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غوغل تعلن عن قرار بتسريح 12 ألف عامل عبر العالم

أعلنت شركة وغل، الجمعة، عن التخلي عن نحو 12 ألف عامل على مستوى العالم.

وقالت شركة “ألفابت”، الشركة الأم لـ “غوغل”، إنها ستسرح 12 ألف موظف، أي نحو 6% من موظفي الشركة حول العالم.

وقال سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في رسالة بالبريد الإلكتروني للموظفين “قررنا تقليص القوة العاملة لدينا بنحو 12000 وظيفة”، مضيفًا أن التخفيضات تأتي استجابة “للواقع الاقتصادي” المتغير.

وأضاف بيتشاي: “هذه لحظات مهمة لشحذ تركيزنا، وإعادة هندسة قاعدة التكلفة لدينا، وتوجيه مواهبنا ورأسمالنا نحو أولوياتنا”.

تأتي هذه الخطوة بعد يومين من إعلان مايكروسوفت أنها ستستغني عن نحو 10 آلاف موظف في الأشهر المقبلة، بعد خطوات مماثلة اتخذتها ميتا وأمازون وتويتر في حين يواجه قطاع التكنولوجيا تباطؤًا اقتصاديًا كبيرًا.

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