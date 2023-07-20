غوغل تقترح مساعد شخصي للصحفيين.. هذه مزاياه!

يختبر عملاق التكنولوجيا الأمريكي غوغل أداة جديدة تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنتاج قصص إخبارية، تعتبر بمثابة مساعد شخصي للصحفيين.

وبحسب ما نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن أشخاص مطلعين لم تكشف عن هويتهم، فإن هذه الأداة المعروفة باسم “جينسيس”، يمكنها إنتاج مادة صحفية متكاملة بعد الحصول على المعلومات المطلوبة.

ولم ترد متحدثة باسم غوغل على الفور على طلب صحيفة “نيويورك تايمز” للتعليق.

وعرضت غوغل منتجها الجديد على وسائل إعلام أمريكية، بما في ذلك صحف “وول ستريت جورنال” و”نيويورك تايمز” وأيضا “واشنطن بوست”.

وقال أحد الأشخاص الثلاثة المطلعين على المنتج الجديد إن غوغل تعتقد أن الأداة يمكن أن تكون بمثابة مساعد شخصي للصحفيين وتساعد على صناعة النشر بعيدا عن الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ووصف بعض المديرين التنفيذيين الذين اطلعوا على عرض غوغل بأنه “مقلق”، فيما قال شخصان إن عملية إنتاج قصص إخبارية دقيقة ومبتكرة يبدو وكأنه حقيقة مرتقبة.

وتأتي هذه الأداة الجديدة في وقت تجادل فيه المؤسسات الإخبارية في جميع أنحاء العالم لمعرفة فيما إذا كانت ستستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي داخل غرف الأخبار الخاصة بها.

وأخطرت العديد من المؤسسات الإخبارية موظفيها بأنها تعتزم استكشاف الاستخدامات المحتملة للذكاء الاصطناعي في صناعة الأخبار.

يذكر أن عملاق محركات البحث في الإنترنت أعلن أيضا مؤخرا عن تطوير برنامج جديد عبر الذكاء الاصطناعي، يوفر لمستخدميه طبيبا افتراضيا يجيب على أسئلتهم.

ويستعين مستخدمو “غوغل” حاليا به عبر طرح الأسئلة التي تكون الإجابة عنها هائلة، وهي عبارة عن صفحات في مواقع لا تعد ولا تحصى، بعضها مرتبط وبعضها بعيد كل البعد عن الموضوع.

لكن “طبيب غوغل” الجديد سيقدم إجابات أكثر دقة، وسيكون أداؤه تماما مثل أداء الطبيب البشري.