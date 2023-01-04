“غوغل كروم” لن تشتغل على هذه الأجهزة خلال أسبوع   

قررت “غوغل”، توقيف متصفح “كروم” على أجهزة الكمبيوتر العاملة بنظام “وينداوز 7” في 10 جانفي الجاري.

وقالت صحيفة “ميترو”، الكندية أن غوغل ستتوقف عن دعم متصفح كروم وستحتاج إلى التأكد من أن جهازك يعمل بنظام نظام التشغيل “وينداوز 10” لمواصلة تلقي الإصدارات كروم مستقبلا.

وأضافت الصحيفة أن الإحصائيات تشير إلى أن ملايين أجهزة الكمبيوتر في جميع أنحاء العالم قديمة لكنها ولا تزال تستخدم نظام تشغيل “ويندوز 7” .

وقالت غوغل: “الإصدارات الأقدم من غوغل ستستمر في العمل”، ولكن لن يتم إصدار تحديثات أخرى للمستخدمين على أنظمة التشغيل هذه، فإذا كنت تستخدم حاليًا “ويندوز 7” تحتاج إلى التبديل لضمان استمرار تلقي آخر تحديثات الأمان والميزات كروم “.

وفقًا لعملاق التكنولوجيا، سيتعين على المستخدمين ترقية أنظمتهم باستخدام نظام التشغيل “ويندوز 10″ أو ” أو أس 10″، لمواصلة استخدام متصفح الويب “كروم” عبر الأنظمة الأساسية .

وأضاف “ستحتاج إلى التأكد من أن جهازك يعمل بنظام التشغيل “ويندوز 10” أو إصدار أحدث لمواصلة تلقي إصدارات “كروم” المستقبلية. وهذا يطابق نهاية دعم “ميكروسوفت” لنظامي التشغيل “وينداوز7″ و”وينداز 8.1″ الموسع في 10 جانفي 2023”.

وأفادت بأن تحديث “كروم” سيساعد أيضًا متصفح الويب على حماية نظامه من المواقع الخطيرة والمخادعة التي قد تسرق كلمات المرور أو تصيب جهاز الكمبيوتر الخاص. مع تصحيحات الأمان وإصلاحات الأخطاء في الوقت المناسب.

كما تطرح “غوغل” أيضًا إصلاحات وتحديثات جديدة في حالة اكتشاف أي ثغرات أمنية في التحديثات السابقة، وتأتي التحديثات الجديدة أيضًا مع ميزات جديدة لتحسين تجربة المستخدم.