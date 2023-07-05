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الجزائر

“غوغل” يحتفي بالذكرى الـ61 لاستقلال الجزائر

الشروق أونلاين
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“غوغل” يحتفي بالذكرى الـ61 لاستقلال الجزائر

احتفى محرك البحث على شبكة الأنترنت “غوغل” الأربعاء بالذكرى الـ61 لاسترجاع السيادة الوطنية بوضع الراية الوطنية الجزائرية على صفحته الرئيسية.

وكما في السنوات الماضية، سلط محرك البحث الأول على شبكة الأنترنت الضوء على الذكرى الـ61 لاسترجاع الجزائر لسيادتها الوطنية بعرض رايتها الوطنية وهي ترفرف على صفحته الرئيسية.

وأعرب محرك البحث عن تهانيه بهذه المناسبة، مشيدا بكفاح الشعب الجزائري في سبيل استرجاع استقلاله من الاستعمار الفرنسي وبالجزائر التي تحتفي اليوم، 5 يوليو، بذكرى استرجاع سيادتها الوطنية.

ويبقى على المتصفح النقر على الراية الوطنية للاطلاع على سلسلة مقالات تعود بالتفصيل إلى هذه الذكرى الهامة في تاريخ الجزائر.

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