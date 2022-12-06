غوغل يحتفي بشخصية عربية.. من يكون؟

يحتفي محرّك البحث غوغل يوم الثلاثاء، بذكرى ميلاد شخصية عربية، حيث تظهر صورة هذه الشخصية على واجهة الموقع.

ويتعلق الأمر بالفنان الكويتي الراحل عبد الحسين عبد الرضا، بمناسبة ذكرى ميلاده الـ83، التي توافق يوم 6 ديسمبر.

وقد درس الراحل فنون الطباعة في ألمانيا في ستينات القرن الماضي، ليشغل بعد عودته إلى الكويت عدّة مناصب حكومية.

في نفس الوقت، قدّم هذا الموظف الحكومي عدّة أعمال فنية في المسرح والتلفزيون، في الدراما والكوميديا على حدّ سواء.

توفي يوم 11 أوت 2017، على إثر وعكة صحية شديدة، استدعت نقله إلى مستشفى في العاصمة البريطانية لندن، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة هناك، عن عمر يناهز 78 عاما.