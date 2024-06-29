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غوغل يدرج اللغة الأمازيغية ضمن خيارات الترجمة بحروف تيفناغ!

الشروق أونلاين
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غوغل يدرج اللغة الأمازيغية ضمن خيارات الترجمة بحروف تيفناغ!

أدرج محرك البحث العالمي “غوغل” اللغة الأمازيغية ضمن خيارات الترجمة المتاحة لديه إلى لغات أخرى، في خطوة استحسنها الكثيرون.

وأعلنت “غوغل” إضافة 110 لغة جديدة للترجمة، حيث يظهر خلال البحث أن مستعملي هذه الخاصة قد صار بإمكانهم ترجمة نصوصهم بجميع اللغات من أو إلى اللغة الأمازيغة بحروف تيفناغ (الحروف الخاصة بكتابة الأمازيغية).

وتقول الشركة إنها تعمل من خلال خاصية الترجمة على إزالة الحواجز اللغوية لمساعدة الأشخاص على التواصل وفهم العالم من حولهم بشكل أفضل.

في ذات السياق رحب نشطاء أمازيغ بهذه الخطوة المهمة حسبهم في مسار تعزيز حظور اللغة الأمازيغية على المستوى العالمي وتسهيل التواصل بها.

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