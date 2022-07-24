غوغل يعتذر لمستخدميه العرب عن ترجمة “عنصرية”

قدّمت شركة غوغل في بيان، اعتذارها عن مثال “عنصري”، كان يظهر لمستخدمي خدمة الترجمة باللغة العربية على محرّك البحث الشهير.

ويتعلق الأمر حسب ما نقلته الجزيرة، بعبارة “يخطّط لتفجير سيارة” التي كانت تظهر لمستخدمي تطبيق الترجمة “Google Translate”، عند ترجمة كلمة “Plan” إلى اللغة العربية.

وكان تطبيق “Google Translate” يرفق الكلمة الإنجليزية التي تعني يخطّط، بعبارة “يخطط لتفجير سيارة”، كمثال على استخدامات الكلمة في جمل مفيدة.

تحذير لمستخدمي “غوغل كروم”.. ثغرات أمنية خطيرة!

وفي 30 أفريل 2022، حذّرت شركة “غوغل”، مستخدمي المتصفح “غوغل كروم”، من ثغرات أمنية خطيرة، بعد تعرّض الموقع للاختراق.

وحسب ما نقلته “دايلي ميل”، فقد كشف عملاق محرّكات البحث عن 30 ثغرة أمنية جديدة في متصفحه الشهير “كروم”.

كما أشارت الشركة إلى أنها تعكف على إصدار تحديث جديد للمتصفّح في الأيام المقبلة لمعالجة هذه الثغرات الأمنية.

وتمسّ الثغرات المكتشفة مستعملي المتصفّح على أنظمة “ويندوز”، و”ماك أو أس”، و”لينكس”.

ولم تكشف “غوغل” تفاصيل أخرى حول طبيعة الاختراق الذي تعرّض له “كروم”، ولا الجهة التي تقف خلفه.