غولام جاهز للعودة إلى المنافسة خلال مباراة فيورنتينا

بتأكيد من مدرب نادي نابولي الإيطالي

حدّد المدير الفني لنادي نابولي الإيطالي، لوتشيانو سباليتي، الموعد النهائي لعودة النجم الجزائري، فوزي غولام، إلى الملاعب بعد فترة غياب مستمرة منذ أزيد من 180 يوم بسبب قطع في الرباط الصليبي للركبة، ويتدرب الظهير الأيسر منذ فترة مع نابولي بعد تعافيه من الإصابة وإكمال برنامجه العلاجي والتأهيلي.

وكان غولام تعرض لإصابة في الركبة شهر مارس الماضي، وخضع لبرنامج علاجي مكثف منذ ذلك التاريخ قبل أن يكون مؤهلا للعودة إلى التدريبات بداية الشهر الجاري، ويراهن الدولي الجزائري السابق على تسجيل عودة قوية هذه المرة ينهي بها مسلسل الإصابات، الذي عانى منها منذ أزيد من ثلاث سنوات والانتقادات التي طالته وحتى إدارة النادي بالإبقاء عليه مع الفريق رغم مشاكله الصحية.

وقال لوتشيانو سباليتي في تصريحات إعلامية، ردا على سؤال متعلق بوضعية فوزي غولام: “غولام جاهز ولديه شعور جيّد..لو يواصل هكذا سيكون معنا الأسبوع المقبل”، في إشارة إلى مباراة الجولة السابعة من الدوري الإيطالي أمام نادي فيورنتينا، ليخرج بذلك الظهير الأيسر من النفق المظلم الذي دخله منذ سنوات بسبب كابوس الإصابات، ويثق سباليتي كثيرا في قدرات الظهير الأيسر الجزائري، بدليل أنه رفض استقدام مدافع خلال سوق التحويلات الصيفية الماضية، وسيعتمد على اللاعب الجزائري بصفة تدريجية بعد عودته إلى المنافسة على أمل أن يستعيد إمكاناته المعروفة، وينهي مشكلة الظهير الأيسر التي يعاني منها نادي نابولي، ولم يستبعد موقع “نابولي بوي” أن يستدعى نجم نادي سانت إيتيان الفرنسي السابق لمواجهة اليوروباليغ أمام نادي سبارتاك موسكو الروسي، المقررة هذا الخميس كإجراء لإعادته إلى أجواء المنافسة قبل الاعتماد عليه رسميا في الملاعب ابتداء من الأّسبوع المقبل.