غولام خارج حسابات نابولي الأوروبية ويراهن على الكالتشيو للعودة

سباليتي يريد إشراكه تدريجيا في المباريات

فاجأ المدير الفني لنادي نابولي الإيطالي، لوتشيانو سباليتي، المتابعين واللاعب الجزائري، فوزي غولام، بإبعاد الأخير من القائمة النهائية لنابولي المعنية بالمشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي، رغم قرب جاهزية الدولي الجزائري والدعم الذي يلقاه نظريا من سباليتي، بعد أن رفض الأخير ضم ظهير أيسر خلال الميركاتو الصيفي الماضي وقرّر منح فرصة جديدة لغلام.

وكان نادي نابولي أرسل قائمة إلى الاتحاد الأوروبي تضم اسم 22 لاعبا، ضمت الجناح الجزائري الطائر، آدم وناس، في حين خلت من اسم مواطنه، فوزي غولام، الذي يراهن على العودة القوية هذا الموسم بعد كابوس الإصابات الذي لاحقه خلال السنوات الثلاث الماضية، وأعدت صحيفة “كوريري ديلو سبورت” الإيطالية تقريرا بررت فيه استبعاد غولام من القائمة الأوروبية لنابولي، وتفضيل عليه الحارس الإيطالي، أليكس ميريت، المصاب هو الآخر، مشيرة إلى أن سباليتي قرر منح بعض الوقت لغولام حتى يكون في أتم الجاهزية قبل العودة إلى المنافسة، ولهذا لا يريد المغامرة به في مسابقة الدوري الأوروبي وسيمنح له الفرصة تدريجيا في الدوري الإيطالي.

أما اختياره للحارس ميريت المصاب فهو راجع لكونه يعرف موعد عودة الأخير للمنافسة، كما أن الإصابة التي يعاني منها ليست بدرجة خطورة إصابة المدافع الجزائري، كما أنه لم يغب لفترة طويلة كغولام، الذي أصيب شهر مارس الماضي بقطع في الرباط الصليبي للركبة .

يجدر الذكر، أن الجهاز الفني لنابولي وبالتشاور مع الجهاز الطبي حدد شهر أكتوبر لعودة فوزي غولام إلى المنافسة الرسمية، بعد أن تجاوز كل مراحل العلاج والتأهيل بنجاح، علما انه يخضع لعمل بدني خاص حاليا حتى يكون جاهزا في الوقت المناسب، وهو الذي لم يشارك مع زملائه في التحضيرات الموسمية.