غولام يتلقى الضوء الأخضر.. ويقترب من العودة إلى المنافسة

تلقى مدافع نادي نابولي، الجزائري فوزي غولام الضوء الأخضر لمواصلة التدريبات مع زملائه في الفريق.

وخضع غولام صبيحة الثلاثاء إلى فحص جديد، في إطار المتابعة الدقيقة له، بعد تعافيه من الإصابة، وعودته إلى التدريبات الجماعية للفريق مؤخرا.

وجاءت نتائج الفحوصات التي خضع لها الدولي الجزائري، مطمئنة للغاية، حسب ما أعلنته الصفحة الرسمية للنادي الإيطالي، على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

وتعد نتائج الفحوصات التي خضع لها غولام، بمثابة الضوء الأخضر للمدافع الجزائري من أجل العودة إلى المنافسة تدريجيا، بعد فترة غياب طويلة عن الميادين، بعد إجرائه في مارس الماضي عملية جراحية على مستوى الركبة.