-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الأحوال الجوية: استمرار موجة الحر عبر عدة ولايات يوم الأربعاء
رياضة

غولام يتلقى الضوء الأخضر.. ويقترب من العودة إلى المنافسة

سليم.ع
  • 111
  • 0
غولام يتلقى الضوء الأخضر.. ويقترب من العودة إلى المنافسة
أرشيف
فوزي غولام

تلقى مدافع نادي نابولي، الجزائري فوزي غولام الضوء الأخضر لمواصلة التدريبات مع زملائه في الفريق.

وخضع غولام صبيحة الثلاثاء إلى فحص جديد، في إطار المتابعة الدقيقة له، بعد تعافيه من الإصابة، وعودته إلى التدريبات الجماعية للفريق مؤخرا.

وجاءت نتائج الفحوصات التي خضع لها الدولي الجزائري، مطمئنة للغاية، حسب ما أعلنته الصفحة الرسمية للنادي الإيطالي، على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

وتعد نتائج الفحوصات التي خضع لها غولام، بمثابة الضوء الأخضر للمدافع الجزائري من أجل العودة إلى المنافسة تدريجيا، بعد فترة غياب طويلة عن الميادين، بعد إجرائه في مارس الماضي عملية جراحية على مستوى الركبة.

مقالات ذات صلة
بداية قوية لـ “فارس” وهدفان لِفريقه الجديد

بداية قوية لـ “فارس” وهدفان لِفريقه الجديد

الحارس سامي تلمساني يوقّع لنادي تشلسي

الحارس سامي تلمساني يوقّع لنادي تشلسي

خاسف يقع في المحظور ويعيش أمسية سوداء

خاسف يقع في المحظور ويعيش أمسية سوداء

بونجاح يرفع الستار بِتمريرتَين حاسمتَين

بونجاح يرفع الستار بِتمريرتَين حاسمتَين

بلماضي بين مراجعة الحسابات وأخذ العبرة تحسبا لموعدي النيجر

بلماضي بين مراجعة الحسابات وأخذ العبرة تحسبا لموعدي النيجر

مدرب شيفيلد يونايتد يؤكد عن قرب التعاقد مع قديورة

مدرب شيفيلد يونايتد يؤكد عن قرب التعاقد مع قديورة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد