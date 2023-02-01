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رياضة

غولام يرسّم عودته إلى الدوري الفرنسي

عمر سلامي
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غولام يرسّم عودته إلى الدوري الفرنسي
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فوزي غولام

رسّم الدولي الجزائري فوزي غولام، عودته إلى الدوري الفرنسي، بعد تعاقده مع نادي أنجي. 

وأعلن نادي أنجي الفرنسي في بيان عبر حسابه الرسمي على تويتر، أمسية الثلاثاء، تعاقده مع المدافع فوزي غلام، والمهاجم السنغالي، إبراهيما نيان.

وبتعاقده مع نادي أنجي الفرنسي، يكون غولام البالغ من العمر 31 سنة، قد وضع حدا لفترة البطالة، التي يعاني منها منذ نهاية عقده مع نابولي الإيطالي، في صيف 2022.
ويعود غولام إلى أجواء الدوري الفرنسي، بعد 10 سنوات من الغياب، حيث لعب في صفوف سانت إيتيان خلال الفترة من 2010 إلى 2013 قبل أن ينتقل إلى تورينو، ثم نابولي في فترة الانتقالات الشتوية لعام 2014.

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