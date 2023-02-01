غولام يرسّم عودته إلى الدوري الفرنسي
رسّم الدولي الجزائري فوزي غولام، عودته إلى الدوري الفرنسي، بعد تعاقده مع نادي أنجي.
وأعلن نادي أنجي الفرنسي في بيان عبر حسابه الرسمي على تويتر، أمسية الثلاثاء، تعاقده مع المدافع فوزي غلام، والمهاجم السنغالي، إبراهيما نيان.
[Fin de #mercato]
C’est officiel, Sofiane Boufal rejoint le club qatari d’Al-Rayyan. Nous lui souhaitons bonne chance avec sa nouvelle équipe.
D’un autre côté, nous sommes heureux d’accueillir Faouzi Ghoulam et Ibrahima Niane qui porteront désormais nos couleurs. Bienvenue ! pic.twitter.com/RRp4bwHTg8
— Angers SCO (@AngersSCO) January 31, 2023
وبتعاقده مع نادي أنجي الفرنسي، يكون غولام البالغ من العمر 31 سنة، قد وضع حدا لفترة البطالة، التي يعاني منها منذ نهاية عقده مع نابولي الإيطالي، في صيف 2022.
ويعود غولام إلى أجواء الدوري الفرنسي، بعد 10 سنوات من الغياب، حيث لعب في صفوف سانت إيتيان خلال الفترة من 2010 إلى 2013 قبل أن ينتقل إلى تورينو، ثم نابولي في فترة الانتقالات الشتوية لعام 2014.