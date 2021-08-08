غولام يعود إلى تدريبات نادي نابولي الإيطالي

بعد غياب استمر لنحو 5 أشهر كاملة

مشاركة المدافع الجزائري في المباريات ستكون الشهر المقبل

عاد المدافع الجزائري، فوزي غولام، نجم نادي نابولي الإيطالي إلى التدريبات الجماعية لفريقه لأول مرة منذ حوالي 5 أشهر كاملة، عندما شارك في تدريبات النادي، مساء الجمعة الماضي، في مؤشر إيجابي بالنسبة للظهير الأيسر الذي عانى من شبح الإصابات منذ عام 2017.

وكان غولام تعرض لقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى يوم 7 مارس الماضي خلال مواجهة بولونيا في الدوري الإيطالي، وخضع بعدها لتدخل جراحي أبعده عن الملاعب منذ ذلك التاريخ، واكتفى نجم نادي سانت إيتيان الفرنسي بإتباع برنامج تأهيل صارم لاستعادة جاهزيته البدنية والتعافي من إصابته قبل الاندماج في تدريبات نابولي.

إلى ذلك، قالت صحيفة “كوريري ديللو سبورت” الإيطالية الشهيرة، إن فوزي غولام شارك حتى في بعض التمارين التكتيكية خلال تدريبات نادي نابولي، وبأمر من المدرب لوتشيانو سباليتي، الذي كان يريد التعرف على مدى تجاوب المدافع الجزائري مع درجة العمل المطبق في التدريبات، ورغم عودة الظهير الأيسر لنابولي إلى التدريبات فإن عودته إلى المنافسة لن تكون خلال الشهر الحالي، ولن يكون جاهزا لذلك إلا بعد فترة التوقف الدولي المقررة بداية شهر سبتمبر المقبل، وسيكون أمام غولام الوقت الكافي لتجهيز نفسه ومحاولة العودة إلى الملاعب والتأكيد على أنه لم ينته بعد.

من جهة أخرى، تواصل إدارة نادي نابولي الإيطالي مساعيها لتدعيم الجهة اليسرى من الدفاع، تحسبا لعدم قدرة غولام على استعادة كل إمكاناته ولعدم ثقة المدرب سباليتي في إمكانات المدافع البرتغالي، ماريو ريو، فبعد فشل المفاوضات مع تشيلسي بخصوص ضم المدافع الإيطالي إيمرسون بالميري، الذي سيستغل في صفقة لوكاكو بين الانتر وتشيلسي، لجأ دو لارونتيس إلى خيار آخر، حيث قالت صحيفة “كوريري ديللو سبورت” إن نابولي اتصل بنادي ليل الفرنسي من أجل الحصول على خدمات المدافع الموزمبيقي، رينيلدو ماندافا، بنظام الإعارة، لكن النادي الفرنسي رفض هذا العرض لأنه يفضل بيعه، على اعتبار أن عقده ينتهي الصيف المقبل، ويمكن أن تصل صفقة المدافع الإفريقي إلى حدود 8 ملايين يورو.