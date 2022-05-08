-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
الإصابات دمرت مشواره الكروي

غولام يفكر في إعلان اعتزال كرة القدم هذه الصائفة

ل. ط
  • 28
  • 0
غولام يفكر في إعلان اعتزال كرة القدم هذه الصائفة

كشفت صحيفة “أل ماتينو” الايطالية عن رغبة المدافع الأيسر الجزائري، فوزي غولام، في وضع حد لمشواره الكروي، خلال هذه الصائفة عقب نهاية فترة عقده مع نابولي الشهر القادم.

وأوضح ذات المصدر أن غولام يفكر جديا في الاعتزال عن ممارسة كرة القدم، بعد قرار إدارة نابولي عدم تجديد عقده لفترة جديدة، بسبب شبح الإصابات الذي عصف بمسيرته مع الفريق في السنوات الخمس الأخيرة، التي كانت بمثابة كابوس حقيقي عانى منه الظهير الأيسر الجزائري، الذي توالت عليه الإصابات منذ سنة 2017 لما تعرض لقطع في الرباط الصليبي على مستوى الركبتين اليمنى واليسرى.

وأشارت صحيفة “أل ماتينو” المقربة من إدارة نابولي أن فوزي غولام فقد الرغبة في مواصلة لعب كرة القدم بسبب الإصابات التي دمرت مشواره، مع العلم أنه انضم إلى صفوف نابولي سنة 2014 وقدم ثلاثة مواسم كبيرة معه، خطف فيها أنظار أكبر الأندية الأوروبية التي كانت تستهدف التعاقد معه، مثل ريال مدريد الإسباني والأتلتيكو ومانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جرمان وغيرها من فرق القارة العجوز، لكن الأقدار شاءت عكس ذلك بسبب الإصابات الخطيرة التي تعرض لها، والتي أثرت كثيرا عليه.

مقالات ذات صلة
بلماضي لم يكشف عن أي اسم من الجدد الذين تحدث عنهم

بلماضي لم يكشف عن أي اسم من الجدد الذين تحدث عنهم

بلماضي: توقعت صعوبة مباراة الوفاق لكنها كانت أكثر تعقيدا

بلماضي: توقعت صعوبة مباراة الوفاق لكنها كانت أكثر تعقيدا

سادس هدف لـ “بن دبكة” في البطولة السعودية

سادس هدف لـ “بن دبكة” في البطولة السعودية

بلوزداد يتّجه نحو اللّقب وتلمسان تضع قدما في القسم الثاني

بلوزداد يتّجه نحو اللّقب وتلمسان تضع قدما في القسم الثاني

مبولحي وبلعمري يتعاطفان مع سليماني

مبولحي وبلعمري يتعاطفان مع سليماني

الوفاق يبتعد كثيرا عن النهائي الإفريقي

الوفاق يبتعد كثيرا عن النهائي الإفريقي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد