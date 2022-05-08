غولام يفكر في إعلان اعتزال كرة القدم هذه الصائفة

الإصابات دمرت مشواره الكروي

كشفت صحيفة “أل ماتينو” الايطالية عن رغبة المدافع الأيسر الجزائري، فوزي غولام، في وضع حد لمشواره الكروي، خلال هذه الصائفة عقب نهاية فترة عقده مع نابولي الشهر القادم.

وأوضح ذات المصدر أن غولام يفكر جديا في الاعتزال عن ممارسة كرة القدم، بعد قرار إدارة نابولي عدم تجديد عقده لفترة جديدة، بسبب شبح الإصابات الذي عصف بمسيرته مع الفريق في السنوات الخمس الأخيرة، التي كانت بمثابة كابوس حقيقي عانى منه الظهير الأيسر الجزائري، الذي توالت عليه الإصابات منذ سنة 2017 لما تعرض لقطع في الرباط الصليبي على مستوى الركبتين اليمنى واليسرى.

وأشارت صحيفة “أل ماتينو” المقربة من إدارة نابولي أن فوزي غولام فقد الرغبة في مواصلة لعب كرة القدم بسبب الإصابات التي دمرت مشواره، مع العلم أنه انضم إلى صفوف نابولي سنة 2014 وقدم ثلاثة مواسم كبيرة معه، خطف فيها أنظار أكبر الأندية الأوروبية التي كانت تستهدف التعاقد معه، مثل ريال مدريد الإسباني والأتلتيكو ومانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جرمان وغيرها من فرق القارة العجوز، لكن الأقدار شاءت عكس ذلك بسبب الإصابات الخطيرة التي تعرض لها، والتي أثرت كثيرا عليه.