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رياضة

غولام ينشئ شركة خاصة بمشروبات الطاقة رفقة كوليبالي

الشروق الرياضي
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غولام ينشئ شركة خاصة بمشروبات الطاقة رفقة كوليبالي

قرر الدولي الجزائري، فوزي غولام، الذي يلعب هذا الموسم مع نادي أنجي الفرنسي، دخول عالم التجارة وإنشاء شركة خاصة بمشروبات الطاقة، رفقة زميله السابق في نابولي، النجم السينغالي لنادي تشيلسي الأنجليزي كاليدو كوليبالي، حسب ما كشفه لصحيفة “كوريي ديل سبورت” الإيطالية.

وقال غولام في الحوار الذي خص به الصحيفة الإيطالية، “قمت مع كوليبالي بإنشاء

شركة باسم “Live Mana” لإنتاج مشروبات الطاقة”.

وأوضح غولام، بأن الشركة ستعمل على الجانب الإنساني من خلال مساعدة الشباب في البلدان التي توجد فيها حاجة للمساعدة ومن بينها إفريقيا.

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