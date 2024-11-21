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بعد إقالته شوغيل مايغا:

غويتا يُعيِّن الجنرال عبد الله مايغا وزيرا أول لمالي

الشروق أونلاين
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غويتا يُعيِّن الجنرال عبد الله مايغا وزيرا أول لمالي
ح. م
عبد الله مايغا

عين الجنرال أسيمي غويتا، الرئيس الإنتقالي المالي، الجنرال عبد الله مايغا، وزيرا أول خلفا لسابقه، شوغيل مايغا، الذي تمت إقالته يوم أمس الأربعاء.

وأعلن زوال اليوم الخميس، 21 نوفمبر، التلفزيون الرسمي المالي عن قرار غويتا تعيين عبد الله مايغا وزيرا أول، ما يجعل في مالي كلا من الرئيس ورئيس الوزراء عسكريين، وهذا بعد إقالة السياسي، شوغيل مايغا، يوم أمس الأربعاء.

قبل تعيينه رئيسا للوزراء، كان الجنرال عبد الله مايغا نائبا لرئيس الوزراء والمتحدث الرسمي باسم الحكومة ووزيرا للإدارة الإقليمية.

وكان شوغيل مايغا قد انتقد السلطات الانقلابية العسكرية ودعاها إلى النقاش حول نهاية الفترة “الانتقالية”، وعبّر عن قلقه من غياب نقاش حول نهاية الفترة الإنتقالية وتسليم السلطة.

الوزير الأول المالي شوغيل مايغا ينتقد السلطات الإنقلابية

فقال شوغيل مايغا، خلال خطاب شعبي ألقاه يم السبت، 16 نوفمبر، نقلته وسائل إعلامية محلية: “لقد قلت إن هناك شبح الارتباك والاندماج يخيم على العملية الانتقالية في مالي. لا يمكننا أن نقبل، فالشعب لن يقبل أن يستمر هذا الأمر، ولن تقبله حركة “5 جوان”. يمكننا أن نتحلى بالصبر، لكن هذا الصبر له حدود […] لقد أصررت بالفعل على هذا. فلنكن جميعا متحدين، ككتلة من الجرانيت، من أجل جعل العملية الانتقالية لا رجعة فيها”.

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